INFOGRAPHIES. Cinq chiffres éloquents sur la ruralité dans les Hauts-de-France

Un peu plus d'emploi

Le secteur agricole en recul

Moins de pauvreté qu'en ville

De plus en plus de diplômés

Une population vieillissante

À quoi ressemblent aujourd'hui les communes rurales, dans les Hauts-de-France, et comment se distinguent-elles du reste de la région ? Dans une série d'études, l'Insee a brossé un tableau plutôt exhaustif de cet ensemble deCi-dessous,. Les zones concernées sont principalement dans l'Aisne et dans la Somme, mais également dans le Sud-ouest du Pas-de-Calais, le nord de l'Oise ainsi qu'une petite partie du Nord dans l'Avesnois.Le taux de chômage, dans les milieux ruraux des Hauts-de-France,, mais c'est plus que lesque connaissent les espaces ruraux du reste de la province.Les communes rurales de la région abritent environ, dontEn 1968, dans les milieux ruraux de la région, le secteur agricole occupaitEt aujourd'hui ? La tendance s'est largement inversée puisque le secteur agricole compteL'agriculture représente doncsoit moins que les 14 700 emplois dans l'industrie et beaucoup moins que les 53 600 emplois du secteur tertiaire.Comme pour le chômage, c'est plus élevé que dans le reste de la France rurale (14,5%) mais c'est tout de même bien moins que dans l'ensemble des Hauts-de-France, où 18,2% de la population vit sous le seuil de pauvreté !Le seuil de pauvreté est le niveau de revenu en-dessous duquel un ménage est considéré comme pauvre. En France métropolitaine, ce seuil est estimé à un peu plus de 1000 euros par mois.Selon les résultats de l'étude de l'Insee, le nord de l'Aisne est la zone la plus touchée par la pauvreté.La proportion de personnes (entre 25 et 34 ans) sans diplôme dans les Hauts-de-FranceAlors que, autant que dans le reste de la région. L'écart s'est réduit, depuis 50 ans.Si on compte beaucoupdans l'ensemble de la région), on remarque malgré tout qu'il y a(25% contre 23% au niveau régional) et(28% contre 22%). "Cet écart s’explique en partie par la spécificité du tissu productif de l’espace rural tourné davantage vers des activités agricoles et industrielles" observe l'Insee.Si l'on en croit les chiffres de l'Insee, il y a en campagne plus de personnes âgées et moins de jeunes que dans les villes.alors queEn revanche, on compte, et ce alors qu'il y a un peu plus de jeunes âgés de moins de 15 ans (20,2% contre 19,8%). Le signe que de nombreux jeunes, une fois actifs, partent travailler en ville.