Cinq conseillers régionaux, ex-Rassemblement national, se rangent derrière Nicolas Dupont-Aignan

J’ai l’honneur de vous annoncer ma candidature. Je conduirai une liste d’union pour les #ElectionsEuropéennes de 2019. #CongresDLF2018 pic.twitter.com/hzvBGl4HqT — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 23 septembre 2018

Cinq conseillers régionaux des Hauts-de-France ayant quitté le groupe Rassemblement national (ex-FN) ont annoncé ce mercredi 3 octobre soutenirle président de Debout la France (DLF), Nicolas Dupont-Aignan,"Sûrs de sa volonté de rassembler au-delà des impasses partisanes, de sa détermination à défendre la France et de sa crédibilité à proposer une alternative au macronisme, nous nous engageons aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan", écrivent-ils dans une déclaration commune transmise à la presse.Nicolas Dupont-Aignan a annoncé le, refusant ainsi de faire liste commune avec la présidente du RN. Marine Le Pen lui avait fait publiquement cette proposition fin mai.Le président de DLF avait lancé à cette occasion"Partir divisés serait le plus grand service que nous pourrions rendre à ceux qui veulent la disparition de nos nations, et donc, ce serait la plus grande trahison (...)" poursuivent les signatairesDepuis les élections régionales de décembre 2015,, qui compte désormais