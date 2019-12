Circulation : plus d'une centaine de kilomètres de bouchons ce mardi matin dans le Nord et le Pas-de-Calais

Ça roule mal, très mal ce mardi 10 décembre dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les deux départements cumulent plus de 110 kilomètres d'embouteillages.La plus grosse retenue se trouve sur l'autoroute A1, avec presque 30 kilomètres de bouchons, dans le secteur entre Dourges et Oignies.Sur l'A25, où ça roulait mal entre la Chapelle d'Armentières et Lille, la situation est en train de s'améliorer, mais la RN41, dans le sens La Bassée - Lille, a également pâti des bouchons.L'A23 subit également des ralentissements dans le sens Valencinnes - Lille à hauteur d'Orchies.L'A21 est également ralentie dans le sens Lens - Douai, en raison notamment d'un accident impliquant 7 à 9 véhicules au niveau de Courcelles-lès-Lens. Le bouchon a des répercussions jusqu'à l'A1, prévient la préfecture.Des difficultés qui peuvent en partie s'expliquer par le trafic très réduit des trains SNCF . En revanche, aucun barrage filtrant ni opération escargot n'est en cours, comme c'était le cas jeudi dernier pour la précédente grosse journée de gros mouvement social.