Circulation des poids-lourds interdite sur la majeure partie des Hauts-de-France jusqu'à mercredi midi

Des zones de stockage sont mises en place :

Ce, dans les départements du, du, de l', deet de la, la vitesse des véhicules dont le poids est, passesur les autoroutes et desur les portions d'autoroute et routes nationales.Les véhicules de plus de 7,5 tonnes n'aurontsur l'ensemble du réseau routier des Hauts-de-France sauf sur la portion de l'autoroute A16 située entre la frontière franco-belge et l'échangeur n°41 (Calais) dans les deux sens de circulation. La vitesse sera limitée à 80 km/h.

Dans le Nord :

sur l'autoroute A2 dans le sens Belgique vers Paris entre les PR 77 et PR 67 sur une voie de circulation (ZS - A2 - Belgique/Paris - 59 VALENCIENNES)

sur l'autoroute A16 dans le sens Belgique vers Paris entre les PR 136+100 et PR 126+100 sur une voie de circulation (ZS - A16 - Belgique/Paris - 59 GHYVELDE)

sur l'autoroute A23 dans le sens Valenciennes vers Lille entre les PR 24+500 et PR 17+500 sur une voie de circulation (ZS - A23 - Valenciennes /Lille - 59 ORCHIES)

sur l'autoroute A25 dans le sens Dunkerque vers Lille entre les PR 62 et PR 54+500 sur une voie de circulation (ZS - A25 - Dunkerque /Lille - 59 WORMHOUT)

sur la route nationale N2 dans le sens Belgique vers Paris entre les PR 26+500 et PR 21+500 sur une voie de circulation (ZS - N2 - Belgique/Paris - 59 MAUBEUGE)

sur l'autoroute A1 dans le sens Lille vers Paris entre les PR 172+900 et PR 166 sur deux voies de circulation (ZS - A1 - Lille/Paris - 62 FRESNES zone 1)

sur l'autoroute A1 dans le sens Lille vers Paris entre les PR 166 et PR 145 sur deux voies de circulation (ZS - A1 - Lille/Paris - 62 FRESNES zone 2)

sur l'autoroute A1 dans le sens Paris vers Lille entre les PR 172+900 et PR 182+200 sur deux voies de circulation (ZS - A1 - Paris/Lille - 62 FRESNES)

sur l'autoroute A16 dans le sens Paris vers Belgique entre les PR 207 et PR 218 sur une voie de circulation (ZS - A16 - Belgique/Paris - 62 BOULOGNE SUR MER)

sur l'autoroute A26 dans le sens Calais vers Reims entre les PR 32+700 et PR 40+700 sur une voie de circulation (ZS - A26 - Calais/Reims - 62 SETQUES)

sur l'autoroute A26 dans le sens Calais vers Reims entre les PR 176 et PR 181 sur une voie de circulation (ZS - A26 - Calais/Reims - 02 ST QUENTIN Sud)

sur l'autoroute A26 dans le sens Reims vers Calais entre les PR 166+500 et PR 161+500 sur une voie de circulation (ZS - A26 - Reims/Calais - 02 ST QUENTIN Nord)

sur la route nationale N2 dans le sens Belgique vers Paris entre les PR 54 et PR 48+500 sur une voie de circulation (ZS - N2 - Belgique/Paris - 02 LAON)

sur la route nationale N2 dans le sens Belgique vers Paris entre les PR 5+800 à 1+400 sur une voie de circulation (ZS - N2 - Belgique/Paris - 02 VILLERS-COTTERETS)

sur l'autoroute A1 dans le sens Lille vers Paris entre les PR 65+300 et PR 67+700 sur une voie de circulation (ZS - A1 - Lille/Paris - 60 CHEVRIERES)

sur l'autoroute A1 dans le sens Lille vers Paris entre les PR 44+300 et PR 33+500 sur deux voies de circulation (ZS - A1 - Lille/Paris - 60 CHAMANT)

sur l'autoroute A16 dans le sens Belgique vers Paris entre les PR 42+400 et PR 36+300 sur une voie de circulation (ZS - A16 - Belgique/Paris - 60 MERU)

sur la route nationale N2 dans le sens Belgique vers Paris entre les PR 8 et PR 3 sur une voie de circulation (ZS - N2 - Belgique/Paris - 60 NANTEUIL)

sur la route nationale 31 dans le sens Reims vers Rouen entre les PR 51+500 et PR 43+500 sur une voie de circulation (ZS - N31 - Reims/Rouen - 60 CLERMONT)

Dans le Pas-de-Calais :Dans l'Aisne :Dans l'Oise :