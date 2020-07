La circulation des trains totalement interrompue en gare de Saint-Quentin pendant 3 week-ends à partir du 10 juillet

À partir du 6 juillet, SNCF Réseau remplace six aiguillages en gare de Saint-Quentin. Si en semaine, les travaux se feront de nuit, pendant trois week-ends à partir du 10 juillet, ils vont nécessiter l'interruption complète du trafic dans cette gare.

À partir du lundi 6 juillet, six aiguillages de la gare de Saint-Quentin dans l'Aisne vont être remplacés par les agents de SNCF Réseau. Des travaux qui vont s'opérer de 21h20 à 5h20 du lundi au samedi matin.Trois week-ends de travaux en continu sont également programmés :Ces phases de travaux vont nécessiter l'interruption totale de la circulation des trains en gare de Saint-Quentin durant ces trois week-ends. Ce qui aura des conséquences sur les lignes traversant la ville de l'Aisne :D'autres cars de substitution relieront Saint-Quentin à Aulnoye-Aymeries, à Busigny, à Cambrai, à Compiègne, à Maubeuge et à Tergnier.Chaque jour, 80 trains de voyageurs et de fret circulent sur les voies de la gare de Saint-Quentin.