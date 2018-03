Clary : un couple interpellé pour vente de cigarettes via Facebook

pour un business complètement illégal. Un couple deprès de Cambrai (Nord) a été interpellé ce lundi par les gendarmes pour importation de tabac en contrebande et vente frauduleuse au détail. Ils ont vendu pendant 8 mois des cigarettes sur internet.Le tabac provenait du Luxembourg et était revenu à une centaine de clients, qui achetaient via Facebook et messenger. Un commerce lucratif : environ 800 euros de bénéfice par mois. La perquisition réalisée au domicile des mis en cause a permis la saisie de 4 700 € en numéraire, précise la gendarmerie du Nord. « Nous avons pu déterminer que le couple effectuait en moyenneet qu’une centaine de personnes constituait leur portefeuille client », explique à 20 Minutes une source à la gendarmerie.L'enquête a débuté grâce à une dénonciation et s'est poursuivie par une surveillance active pendant plusieurs semaines. Selon le service des douanes, ce type de pratique serait en augmentation.. L'occasion de rappeler que l’importation de tabac est limitée à quatre cartouches pour usage personnelLe couple de vendeur de cigarettes en ligne sera jugé par le tribunal de Cambrai en mai prochain. Ils encourent jusqu'à 3 ans de prison.