Classement Fifa : la Belgique de nouveau seule en tête

Voilà de quoi continuer à nourrir la rivalité entre la France et la Belgique, forte depuis la demi-finale du Mondial en Russie. La Belgique occupe désormais seule la première place du classement dévoilé jeudi par la Fifa, alors que les champions du monde français ont reculé d'une place. En septembre, les Diables rouges partageaient la première place avec les Bleus



Les Belges (1733 points) devancent la France d'un point et le Brésil (1669 points) qui complète le podium..



L'échange des places entre Angleterre (5e) et Uruguay (6e) est le seul autre mouvement dans le top 10. Beaucoup plus loin, Gibraltar (190e) "enregistre la meilleure progression en termes de places (+8) grâce à deux victoires - les premières de son histoire - contre l'Arménie et le Liechtenstein, atteignant du même coup son meilleur classement", souligne la Fifa.

Nouveau classement Fifa du 25 octobre 1. Belgique

2. France - 1 place

3. Brésil

4. Croatie

5. Angleterre + 1 place

6. Uruguay - 1 place

7. Portugal

8. Suisse

9. Espagne

10. Danemark