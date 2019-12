Classement des personnalités préférées des Français : trois Nordistes dans le Top 10

Dany Boon : 3ème

Merci beaucoup pour tout vos messages d'amour, je vous rappelle juste le numéro d'écoute pour les violences. 3919 ♥️ pic.twitter.com/mQHFghEKCT — 𝕷𝖔𝖚𝖆𝖓𝖊 ☾ (@louane) November 27, 2019

Pour la première fois, deux classements ont été établis pour l'édition 2019 du Top 50 des personnalités préférées des Français réalisé par l'Ifop et publié par le JDD : un classement féminin et un masculin.Cette nouvelle configuration fait apparaître trois artistes nordistes dans les dix premiers. Dany Boon décroche ainsi la 3e place parmi les hommes tandis que Louane et Line Renaud occupe respectivement la 7e et la 9e place du classement féminin pour l'année 2019.Dany Boon est un habitué du Top 10 du classement préféré des Français. L'année dernière, il était descendu à la sixième marche après avoir été cinquième en 2018. Avec trois marches de plus, le Nordiste se réjouit de la nouvelle sur son compte Facebook : "Ravi d'être en troisième et en plus en couple avec Florence Foresti que j'adore. Merci"Le comédien né à Armentières bénéficie d'une importante côte de popularité après le succès de son film Bienvenue chez les Ch'tis en 2008 qui bat le record d'entrées au cinéma pour un film en France pour une première semaine avec près de 4 500 000 spectateurs.Il ne s'arrêtera pas avec ce premier succès puisqu'il enchaînera avec une nouvelle comédie populaire : Rien à déclarer en 2011 qui sera lui aussi un succès avec 8,1 millions d'entrées au total.La chanteuse Louane née à Hénin-Beaumont s'est fait connaître par l'émission The Voice en 2013 pour ses talents de chant avant de se faire connaître pour son jeu d'actrice. En 2014, elle joue le rôle principal dans le film La Famille Bélier pour lequel elle obtient le César du meilleur espoir féminin.En 2015, elle sort son album Chambre 12 qui lui permet de décrocher la Victoire de l'album révélation de l'année 2016 et dont elle vend plus d'1,2 million d'exemplaires. Après un deuxième album Louane sorti en 2017, la chanteuse-comédienne se montre moins présente sur les réseaux sociaux.Mais elle s'est récemment engagée contre les violences faites aux femmes en participant à un clip de sensibilisation aux côtés d'autres personnalités publiques.Née elle aussi à Armentières, comme Dany Boon, Line Renaud s'est toujours revendiquée Ch'ti, même si depuis 1945, sa vie s'organise à Paris. Cette position au classement n'est pas tant une surprise puisque cette même année, elle a été distinguée comme "la femme la plus optimiste de France" . Elle était arrivée alors en tête des suffrages avec 29%, devant Mimie Mathy et Florence Foresti.La comédienne et chanteuse est aussi connu pour ses prises de position franches. Elle avait par exemple critiqué le choix de Gérard Depardieu de s'installer en Belgique ou encore trouvé "snob" l'appellation de la nouvelle région regroupant le Nord Pas-de-Calais et la Picardie : "Hauts-de-France, c'est beau parce que ça nous tire vers le haut. On nous met toujours tellement en boîte nous les ch'tis. Je ne sais pas si ça nous ressemble. Ça fait un peu snob. C'est pas nous quoi... Je ne sais pas si on va pouvoir continuer à dire alors m'biloute, cha va. On va devoir dire : alors mon petit garçon, tu vas bien."