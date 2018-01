Cofidis : gagner au moins 20 courses en 2018

Pour atteindre ce but, la formation nordiste, qui a présenté son effectif à Saint-André-lez-Lille, compte aussi sur sa nouvelle recrue, le champion d'Espagne Jesus Herrada, tourné principalement vers les courses par étapes. "Remporter moins de vingt courses serait une déception", a lancé Cédric Vasseur, qui ambitionne de retrouver "à moyen terme" le World Tour, le sésame pour obtenir une participation automatique à toutes les grandes courses du calendrier.



Bouhanni, qui a déjà gagné sur le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, aura deux épreuves dans le viseur : le Tour de France, dans lequel il n'a encore jamais concrétisé, mais aussi Milan-San Remo, la première grande classique de la saison le 17 mars.

Jesus Herrada en leader "C'est une course que je commence à connaitre puisque j'ai terminé mes trois participations dans le top 10", a rappelé le Vosgien âgé de 27 ans. "Elle est indécise jusqu'au bout, il faut être prêt le jour J". Pour mettre fin à la disette de victoires sur la Grande Boucle, qui dure depuis neuf ans, Cofidis a renforcé le train de Bouhanni. Le Belge Bert Van Lerberghe, qui courait pour Vlaanderen, a impressionné Cédric Vasseur lors des stages de préparation et devrait servir de rampe de lancement dans les arrivées groupées.



Mais le nouveau manager de l'équipe nordiste, qui a porté ses couleurs de 2002 en 2005 en tant que coureur et compte deux victoires d'étape sur le Tour, veut pouvoir jouer plusieurs cartes. "On ne va pas cadenasser une course pour arriver au sprint", a-t-il assuré. Cofidis débutera par le GP La Marseillaise le 28 janvier. Avec Jesus Herrada (27 ans), l'une des trois recrues de l'intersaison avec son frère Jose et Van Lerberghe. "Il était dans l'ombre de (Nairo) Quintana et (Alejandro) Valverde et il a choisi de devenir leader dans les étapes de montagnes", a précisé Vasseur à propos du double champion d'Espagne, vainqueur l'an passé d'une étape du Critérium du Dauphiné.



"Cela nous permet de jouer sur plusieurs fronts et d'enlever de la pression car les objectifs étaient trop concentrés sur les épaules d'une seule personne (Bouhanni)", a ajouté le responsable de la formation qui, à défaut de figurer en première division (WorldTour), a obtenu d'ores et déjà une invitation pour plusieurs courses majeures (Paris-Nice, Dauphiné, Tour).