La colère contre LREM d'un député du Nord qui veut allonger la durée du congé en cas du deuil infantile

Le Medef favorable au congé de douze jours

Chère @LaurenceParisot tu m’a devancé de quelques minutes mais c’est une évidence et c’est lancé https://t.co/daU07qADux — G Roux de Bézieux (@GeoffroyRDB) January 31, 2020

Augmentation des congés lors du décès d'un enfant: Marlène Schiappa "souhaite que le gouvernement reconsidère sa position" pic.twitter.com/3FK4frF9Ij — BFMTV (@BFMTV) January 31, 2020

Unifier l'opposition parlementaire, des Républicains à la France Insoumise ? Sur le papier, la performance semble relever de la gageure, et pourtant, la majorité présidentielle a réussi cette prouesse en rejetant , à 40 voix contre 38, une proposition de loi d'allonger le congé, en cas de décés d'un enfant, de cinq à douze jours.L'idée est venue du député du Nord, Guy Bricout (UDI-Agir), rapporteur de ce projet de loi. Selon lui, les cinq jours, actuellement en vigueur, ne sont "pas à la hauteur" pour "reprendre pied suite à la mort d'un enfant". En commission parlementaire, tous les groupes - à l'exception de la République en Marche- ont apporté leur soutien à cette proposition de loi.Mais pour la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, cette mesure pourrait "peser sur les entreprises". C'est pour cette raison que la majorité a proposé de rendre possible le don de RTT entre collègues. Un argument rejeté, tant sur le fond que sur la forme, par Guy Bricout. "Il n'existe, heureusement, que 4500 cas par an. La somme engagée par l'entreprise (500€ ndlr) est dérisoire".L'argumentaire de la majorité n'a pas tardé à voler en éclat, le temps d'un tweet de Geoffroy Roux de Bézieux, du président du Medef, la principale organisation patronale, qui a indiqué vendredi qu'il avait demandé un nouveau vote des députés sur la question. Pour Guy Bricout, il s'agit là d'un "démenti cinglant" infligé à la majorité.Si le rejet de cette proposition de loi n'a pas manqué de faire réagir , c'est surtout la justification de Sereine Maubeurgne, qui porte la voix de la république en marche, qui a indigné. Selon elle, ce texte revient à "s'acheter de la générosité sur le dos des entreprises". François Ruffin, député de la Somme a dénoncé la "mesquinerie" de l'argumentaire du parti présidentiel. Pour Guy Bricout, cette réponse est d'autant plus surprenante que "Mme Maubeurgne a été, par le passé, infirmière en milieu pédiatrique." Et de reprendre : "J'ai du mal à comprendre ce rejet alors qu'elle [Sereine Maubeurgne] a déjà été confrontée à ce type de drame".La secrétaire d'État chargé de d'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa, s'est également désolidarisée de son propre parti, en défendant la proposition de loi défendue par Guy Bricout. « Je souhaite que le gouvernement reconsidère sa position, qu'il y ait un nouveau vote, qui soit plus digne. Je crois que la seule réponse entendable c'est de dire à une personne qui vient de perdre son enfant : "Prenez le temps dont vous avez besoin." Le Medef et les syndicats se sont exprimés en faveur de cet allongement », a t-elle déclaré sur BFMTV.Le texte, qui doit être présenté au Sénat, devrait selon toute vraisemblance être validé par la chambre haute, avant de revenir devant les députés pour une seconde lecture. Le temps pour la majorité de changer d'avis ?