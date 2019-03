Colère des douaniers : l’A16 fortement perturbée depuis 6h30 ce jeudi matin, des perturbations sur l’A26 et l’A25

Des mesures reconduites depuis 3 jours

⚠️Mouvement douaniers, mesures de gestion du trafic réactivées#A16 fermée Belgique>Calais à Ghyvelde, retournement vers Belgique

Zones stockage:

➡️Saint-Folquin A16(Dunkerque>Calais)

➡️Ghyvelde A16(Belgique>Calais)

➡️de Setques sur A26(Reims>Calais)

Les douaniers en grève du zèle

Depuis 6h30 ce matin, la bretelle d’entrée sur l’autoroute A16 est, à hauteur de l’, dans le sens Belgique-Paris, d’après Bison Futé.Des zones de stockage sont en cours pour les poids-lourds, notamment à(sens Dunkerque-Calais), à(sens Reims-Calais) et à(sens Belgique-Calais).Lesen provenance de Belgique sontà hauteur de Ghyvelde.La Préfecture des hauts-de-France réactive ce jeudi lesmises en place depuis mardi 4 mars, et ce jusque ce soir, 22 heures :Ces perturbations sont liées au. Les douaniers de Calais et de Dunkerque ont entamé une grève du zèle pour alerter sur "ce qu’il se passera après le Brexit" et pour réclamer des moyens supplémentaires. Ils contrôlent minutieusement chaque camion, créant ainsi des files interminables sur l'autoroute.Mercredi, l’A16 enregistrait une. Un scénario qui pourrait se reproduire aujourd'hui.Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, doit recevoir les syndicats de douanies de Calais et Dunkerque en début de semaine prochaine