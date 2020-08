Des colis suspects à la centrale de Gravelines et sur le site du Tunnel sous la Manche

Ce mardi après-midi, les pompiers du Nord et du Pas-de-Calais ont été appelés sur les sites de la centrale nucléaire de Gravelines et du Tunnel sous la Manche. En cause : des colis suspects.Deux de ces colis ont été détectés vers 14h dans des camions au niveau du terminal et non à l'intérieur du Tunnel sous la Manche. Les deux camions ont été contrôlés sur la zone d'embarquement. Eurotunnel n’a pas précisé la nature des produits, potentiellement dangereux, retrouvés. Les pompiers se sont rendus sur place et le trafic n’a pas été perturbé. Eurotunnel précise que les camions sont toujours "contrôlés 7 fois avant d’embarquer dans le tunnel".Dans la centrale de Gravelines, l'alerte a été déclenchée vers 16h. Deux colis suspects ou non identifés ont été retrouvés. Les services de déminage se sont rendus sur place. La chargée de communication d'EDF se veut rassurante : "C'est un colis suspect qui a été identifié et arrêté à l'entrée du site mais ça arrive régulièrement."Les pompiers du Nord, alertés un peu après 16 heures, ont sécurisé le périmètre et mis le personnel concerné en sécurité.