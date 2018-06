Une collecte des archives de la Première Guerre mondiale organisée dans les Hauts-de-France

Somme (80), Oise (60), Aisne (02)

Nord (59) Pas-de-Calais (62)

Les archives se mobilisent. Dès le 9 juin, une grande collecte est organisée dans la région afin de réunir et surtout conserver les traces de l'histoire. Souvenirs de famille, correspondances, documents de voyage, photographies, journaux intimes, carnets...toutes les archives privées sont les bienvenues. La première édition organisée en 2013 avait réuni 20 000 personnes permettant ainsi de collecter 350 000 documents !Afin d'enrichir la mémoire collective, consolider les fonds et alimenter le travail des historiens, les archives seront numérisées. Elles seront également disponibles sur un site internet dédié à cette opération Cette grande collecte s'attachera particuliérement à l'histoire des femmes : "La Grande Collecte s’intéresse à toutes les femmes, sans qui il n’y aurait pas d’histoire. Elle a pour ambition de rassembler des correspondances privées comme des journaux intimes ou autobiographies, des archives photographiques et audiovisuelles, des témoignages oraux, des archives privées liées aux luttes sociales dans les entreprises, des témoignages d’engagements politiques, des fonds syndicaux et associatifs, des archives de chercheuses, d’artistes, d’intellectuelles...", précise le ministère de la Culture dans un communiqué.Plus d'une centaine de lieux en France effecturont la collecte. Les particuliers seront épaulés par des professionnels. Il sera également possible d'assister à des conférences, des ateliers et des expositions.La liste des établissements qui participent à l'opération dans les Hauts-de-FranceArchives municipales et communautaires d'Amiens50 rue Riolan (1er étage) 80000 AmiensLundi 11 juin 9h-12h et 14h-17hArchives municipales d'Abbeville26 place Clémenceau 80100 AbbevilleSamedi 9 juin 9h30-17hJournée dédiée à des conférences, visites, présentations de collaborations avec l’Ecole des Beaux-Arts et le Museum d’histoire naturelle, jeu-concours…Archives départementales de l'Oise71 rue de Tilloy 60000 BeauvaisVendredi 8 juin 9h-17hArchives départementales de l’Aisne28 rue Fernand Christ 02 000 LaonSamedi 9 juin 14h-18hArchives municipales de Compiègne7 Square du Puy du Roy 60200 CompiègneSamedi 9 Juin 8h30-12h et 13h-17h et en cas d'empêchement, la réception des archives sera réaliséesur rendez-vous : mardi et jeudi 9h-12h et 13h-17h mercredi 9h-12hArchives municipales de SoissonsPlace de l'Hôtel de ville 02209 SoissonsLundi 11 et mardi 12 juin 9h-12h et 13h30-17h30 sur rendez-vous les jours suivants.Archives départementales du Nord22 rue Saint-Bernard 59 000 LilleSur rendez-vous du 5 au 15 juin 2018, du mardi au jeudi de 9h00 à 17h00, le vendredi de 9h00 à 16h00Archives municipales de Halluin4, rue des Près 59250 HalluinDu lundi 11 au vendredi 15 Juin 13h30-17hArchives municipales de Roncq293 rue de Lille 59223 RoncqJeudi 7 juin 13h30-17h30Archives municipales de Villeneuve-d'AscqPlace Salvador-Allende 59652 Villeneuve-d'AscqSamedi 9 juin 8h30-12hArchives nationales du monde du travail (Roubaix)78 boulevard du Général Leclerc 59050 RoubaixVendredi 8 juin 9h-17hExposition itinérante présentée en salle de lecture : « Fibre Féminine. Regards sur la présence des femmes dans le secteur textile à travers les fonds conservés aux ANMT (XIXe -XXe siècles) »Archives départementales du Pas-de-Calais1 rue du 19 mars 1962 62 000 DainvilleSur rendez-vous du lundi 4 au vendredi 15 juin 9h-12h et 14h-17h30 fermé le samediArchives municipales de CalaisService archives, Centre administratif communal20 quai de la Gendarmerie 62100 CalaisDu lundi 4 au vendredi 8 juin 8h30-12h et 13h30-17h15