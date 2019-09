“Colombine“ : Corinne Masiero troque la chapka du ”Capitaine Marleau” pour un voile de religieuse

Bande-annonce de "Colombine"

Ce que la presse en pense :

Le temps d'une soirée et d'un téléfilm diffusé ce lundi à 21h05 sur TF1, Corinne Masiero fait une infidélité à France 3 et son personnage populaire du Capitaine Marleau pour camper Colombine, une religieuse au grand coeur mais à la gachette facile,qui dirige un dispensaire en Afrique, où elle s'occupe d'enfants malades et d'orphelins."Elle voit débarquer Mélia, une docteure MSF parisienne un peu coincée, elle-même orpheline africaine, mais qui n’est jamais revenue sur sa terre d’origine depuis sa prime enfance. Ces deux femmes courageuses, mais que tout oppose, forment un tandem improbable", nous dit le pitch communiqué par la chaîne.Le personnage de cette nonne iconoclaste a été inspirée par Soeur Mary Killeen, une Irlandaise haute en couleurs, qui a consacrée plus de 20 ans de sa vie aux orphelins dans un bidonville de Nairobi au Kenya."Nous avions la chance d’avoir Corinne Masiero à nos côtés. Nous devions nous servir de ce qu’elle apporte : un truc très irrévérencieux, insolent et drôle", explique Sophie Deschamps ("SoeurThérèse.com", "Joséphine, ange gardien"..), co-scénariste de "Colombine" aux côtés du réalisateur Dominique Baron ("SOS 18", "Notable donc coupable"...). "Notre personnage était tellement Corinne Masiero que nous n’aurions pas pu faire le film sans elle !": "Le personnage de Colombine est la grande force de cet unitaire qui repose presque intégralement sur le talent de Corinne Masiero, qui apporte sa gouaille et son énergie à une histoire plutôt convenue, malgré un sujet fort et quelques prises de risques bienvenues sur TF1". Le Figaro : "De l’humain, du drame et des bons sentiments à la pelle". Télé-Loisirs : ""Colombine" explore avec tact toutes les ficelles d'un scénario, un peu trop prévisible par ailleurs. En sœur gouailleuse, Corinne Masiero est parfaite. Comme d'habitude". Télérama : "Quelques situations surécrites sont sauvées par Corinne Masiero, qui offre toute sa gouaille et sa force dramatique à ce personnage de bonne sœur Calamity Jane et mère adoptive passionnément attachée à une petite orpheline. Mais, décidément, un sujet aussi ambitieux nécessitait nettement plus de nuances et, surtout, un contexte politique réel et précis." Télé Z : "L’idée est excellente, les comédiens à la hauteur, les décors sublimes, mais le résultat est décevant. Les sujets ne sont qu’effleurés et des clichés gâchent l’ensemble".