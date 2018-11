Comment un tweet de Gérald Darmanin a paralysé le Sénat

En un tweet, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a provoqué un tollé, vendredi, alors que se votait au Sénat un amendement sur les indemnités des élus., votée à l'unanimité.



"Le Sénat vient de voter une augmentation de 125% de la déduction fiscale des élus, qui revient à les exonérer d'impôt jusqu'à 1500 euros/mois sur leurs indemnités ! Je m'y opposerai évidemment en seconde lecture à l'Assemblée", avait écrit l'ancien maire de Tourcoing.



Avec ce message, après le vote d'un amendement prévoyant le retour d'un régime fiscal plus favorable pour les indemnités perçues par les élus locaux, le ministre s'est attiré les foudres des parlementaires.



À tel point que les sénateurs, en réaction, avaient suspendu l'examen du Budget 2019, exigeant le retrait de ce message. La haute assemblée a finalement repris les débats lundi, après un échange entre le président du Sénat Gérard Larcher (LR) et le Premier ministre Édouard Philippe.



"Élus-bashing" ?

"Il y en a marre que ce gouvernement tape les élus. Ce gouvernement a un fil rouge, c'est l'élus-bashing", avait lancé Bruno Retailleau (LR) "Nous n'avons voulu accorder aucun privilège fiscal. Nous avons simplement voulu revenir à une situation antérieure pour régler une injustice grave".



"Le Sénat ne va pas stopper ses travaux et arrêter d'étudier le budget de la nation parce qu'un ministre a fait un tweet" s'était de son côté étonné dimanche Gérald Darmanin

"Au lieu de faire des tweets, il vaut mieux dire en face les choses"

Mardi, le ministre a fini par faire amende honorable. "Au lieu de faire des tweets, il vaut mieux dire en face les choses, vous avez raison", a reconnu Gérald Darmanin, en réponse, lors de la séance de questions au gouvernement, au sénateur LR de l'Oise Jérôme Bascher.



"Je le dis bien volontiers, j'aurais dû être au Sénat", a poursuivi le ministre, en précisant qu'il était au moment des faits à Tourcoing pour "accueillir deux ministres" et "parler de rénovation urbaine".



Pour autant, le ministre est resté opposé à l'amendement voté au Sénat, prenant la défense des petits élus et n'estimant "pas raisonnable de considérer que les présidents de Région, les présidents de Département et les maires de grandes villes aient les mêmes avantages fiscaux que les maires des communes les plus petites".



L'amendement fera jeudi l'objet d'une seconde délibération.