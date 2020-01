Une commerçante belge propose des frites... au Nutella

C'est une idée pour le moins saugrenue. Noëlla, une commerçante de Lanaken, en Belgique, commercialise depuis décembre des frites à la célèbre pâte à tartiner." Je ne les propose pas encore depuis longtemps, depuis mi-décembre. Je voulais proposer quelque chose de spécial sur le marché de Noël", explique-t-elle au site belge 7 sur 7. "Est-ce que ça peut-être encore plus fous ??!!", demande Noëlla sur sa page Facebook. "Bien sûr ! Et c'est même très savoureux !", vente-t-elle.Vendues 3,75 euros, les frites laissent encore les clients quelque peu hésitants. Certains puristes de la frites crient même au sacrilège, craignant qu'avec ce genre de "fantaisie", on s'éloigne de la recette originelle, et notamment de la cuisson au blanc de boeuf qui fait la renommée de la frite belge.A Bruges, en tout cas, on s'insurge : pas question de faire entrer la frite au Nutella au Musée de la frite.