A Compiègne, Laon et Poulainville, les animaux de la SPA fêtent la Saint-Valentin

"N'attendez pas l'amour, adoptez-le !" : c'est le slogan qu'a choisi la Société protectrice des animaux à l'occasion de la Saint-Valentin. À travers une opération nationale qui sera déclinée dans les trois refuges picards, la SPA entend inciter à l'adoption tout le week-end.Des animations seront organisées pour présenter les animaux qui attendent d'être adoptés. Sur Facebook, on peut déjà trouver les profils de ces "coeurs à prendre". On croirait voir des profil d'application de rencontres : Capone, le chat roux de 9 ans et demi de Compiègne, arbore une petite moue malicieuse sur sa photo de profil. Max, le chien de Poulainville, pose fièrement devant l'objectif.En Picardie, il y a un refuge par département. Poulainville , dans la Somme, qui accueille en ce moment une centaine d'animaux, des stands ont été installés : bien-être, câlins, boissons et gâteaux... Tout y est fait pour passer un bon moment en compagnie des animaux... et pourquoi pas craquer pour l'un d'eux ! Compiègne dans l'Oise, le regufe propose une tombola et des séances photos pour rencontre les quelque 120 animaux en attente d'adoption.Le refuge axonais, situé à Laon , participe aussi à l'opération.