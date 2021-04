Confinement : notre sélection de musées en visites virtuelles à découvrir dans les Hauts-de-France

On le sait l’écran ne remplacera jamais l’émotion procurée in situ par une œuvre d’art ou par des pierres empruntes d’une force historique, mais en attendant de pouvoir reprendre le cours d’une vie culturelle normale, nombreux sont les musées de la région à nous proposer des visites virtuelles pour nous offrir quelques beaux moments d’évasion.

Et si l'on passait à table avec le Louvre Lens ?

Pourquoi se lave-t-on les mains avant de passer à table ? Question d’hygiène me direz-vous en cette période de crise sanitaire, mais savez-vous qu’au 1er siècle de notre ère, le lavement des mains était l’un des gestes les plus anciens liés au repas, longtemps accompli pour se purifier avant de devenir le geste d’hygiène qu’on lui confère aujourd’hui.

D’où vient l’expression "dresser la table " ? Depuis quand partageons-nous les mêmes plats, des hors-d’œuvre aux desserts ? Comment sont organisés les dîners d’État ? Autant de questions, auxquelles l’exposition "Les Tables du pouvoir" tente de répondre pour nous raconter 5 000 ans d’histoire des arts de la table, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Exposition "Les tables du pouvoir" au Louvre Lens • © Louvre Lens

Une grande exposition, qui mêle objets archéologiques, peintures, sculptures, vaisselle, pièces d’orfèvrerie et objets d’art prestigieux, pour mettre en lumière, de manière chronologique, l’histoire de conventions sociétales qui se sont cristallisées autour de comportements et de pratiques alimentaires, aux tables officielles puis privées.

Une exposition à découvrir dès le 14 avril, et durant toutes les vacances scolaires grâce à des visites guidées quotidiennes, en visio, animées par l’équipe de médiation. Les mercredis, jeudis, vendredis à 15h et 16h et les samedis et dimanches à 10h15, 11h30, 14h, 15h. Durée : 45mn. Gratuit, sur inscription.

Exposition "Les tables du pouvoir" au Louvre Lens • © Louvre Lens

Une exposition à vivre également avec vos enfants pendant les vacances scolaires. L’écran que ces derniers utilisent un peu trop dans la journée, devenant source d’évasion culturelle. Chaque jour le musée vous propose ainsi des ateliers pour que vous puissiez partager un moment créatif avec eux :

Lundis 12 et 19 avril : mettez "La main à la pâte"

Selon les croyances, dans le Proche-Orient ancien et dans l’Égypte antique, les hommes ont été créés par les dieux pour les nourrir. Dattes, figues, fruits de Mandragore, bière, vin, gâteaux et autres offrandes leur étaient apportés. En s’inspirant d’une scène d’offrande de l’exposition, les enfants mettent la main à la pâte pour combler les dieux de mets délicieux !

Mercredis 14 et 21 avril : "Lâche-moi la grappe !"

Lors des banquets gréco-romains de l’Antiquité, on ne s’ennuie jamais ! Les convives boivent, dansent, discutent, mais surtout, mangent beaucoup, notamment du raisin. Lorsqu’il est transformé en vin, celui-ci est servi grâce à un « cratère » (vase). À l’aide d’exemples issus de l’exposition, les enfants inventent leur banquet gréco-romain, en dessinant sur leur cratère, leur repas imaginaire.

Atelier pour enfants sur le thème de l'exposition "Les tables du pouvoir" au Louvre Lens • © Louvre Lens

Jeudis 15 et 22 avril : "Le bouillon de 11h"

L’empoisonnement est l’une des grandes craintes des souverains au Moyen Âge ! Corne de licorne, langue de vipère ou crapaudine, après la découverte des anti-poisons issus de l’exposition, les enfants jouent les apprentis maîtres des potions, à l’aide d’huile, d’eau, de peinture et autres substances étranges.

Vendredi 16 et 23 avril : "Pas dans son assiette"

Qu’ils soient à fleurs, décorés de plantes ou de couleur bleu céleste, les services ne manquent pas dans l’exposition. En s’inspirant de leurs motifs, les enfants inventent la première assiette de leur service rêvé !

Ateliers à partir de 6 ans. Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis des vacances scolaires. Durée : 1h. Gratuit, sur réservation uniquement : par téléphone au 03 21 18 62 62 (du lundi au dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h).

Leçons d'écriture au MusVerre de Sars-Poterie

Fermé, comme tous les musées de France, depuis octobre, le MusVerre, ce lieu incontournable de la création verrière internationale, continue de concevoir et monter de nouvelles expositions, comme celle de ce début d’année 2021. "Lettres de Verre, une éclipse de l’objet", est à découvrir de manière virtuelle pendant cette période de confinement.

Un projet artistique ambitieux du designer Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, qui rêvait "d’écrire dans l’espace avec des lettres de verre." "Nous avons accueilli le designer, en résidence pendant plusieurs semaines à l’Atelier du Musée, en 2020, nous explique Eléonore Peretti, directrice de MusVerre, il s’est adjoint le talent de quatre artistes verriers, pour créer un alphabet aux frontières de l’art et du design, et offrir une métamorphose de la lettre en trois dimensions."

Et comme une sculpture, on tourne autour de ces lettres, pour s’attacher aux détails de textures, de couleurs, de jeux de pleins et de vides qui sont accentués par la transparence. "La lumière joue ici un rôle essentiel, précise Eléonore Peretti, pour révéler la volumétrie des lettres et le travail de ces artisans qui selon la technique employée, le soufflage (Simon Muller), le verre au chalumeau (Stéphane Rivoal), la pâte de verre (Didier Richard) ou encore le bombage (Hugues Desserme), apporte à chaque lettre un caractère unique."

Exposition "Lettres de Verre, une éclipse de l’objet" au MusVerre de Sars-Poterie • © MusVerre

Ajoutée à cela, une scénographie innovante imaginée par Franck Lecorne, qui met en valeur la tridimensionnalité des lettres de verre. Une scénographie pensée de manière à passer du plat au volume.

Au final, un vocabulaire de formes inédites, d’une extrême richesse de formes et de couleurs, qui sera, dès la réouverture des musées, exposé jusqu’en janvier 2022. En attendant une visite virtuelle permet d’accéder à cette exposition temporaire. Depuis le hall, il suffit de tourner à droite après le Kiosque, vers la salle "Grand Angle."

Lieu incontournable de la création verrière internationale, le MusVerre est installé depuis octobre 2016 dans un écrin exceptionnel, paré de pierre bleue, à Sars-Poteries, au cœur du bocage avesnois. Sur ses 1 000 m² de surface d’exposition, le MusVerre présente une prestigieuse collection contemporaine d’œuvres en verre d’artistes du monde entier et de nombreux "bousillés", objets plein de fantaisie et de couleurs créés par les verriers de Sars-Poteries entre 1801 et 1937. Le MusVerre vibre au rythme des expositions temporaires et des nombreux événements et ateliers de création.

Dans l'Oise, suivez le guide sur Youtube

Le domaine de Chantilly n'a pas attendu ce troisième confinement pour proposer des visites virtuelles. Dès le premier déjà, il offrait la possibilité aux visiteurs de découvrir les collections du château en visio. Les visites se sont par la suite diversifiées au fil des mois sur la page Youtube du domaine : portraits, histoire du château, coulisses. Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly, s'est d'ailleurs pris au jeu et présente notamment une série de vidéo intitulée "en tête-à-tête avec mon œuvre." Le conservateur y dévoile ainsi tous les secrets des œuvres exposées au musée rassemblant les collections exceptionnelles du duc d’Aumale.

Toujours dans l'Oise, d'autres musées ont décidé de s'exporter sur le net à l'instar du musée de l'Archerie et du Valois installé dans un château du XIIe-XIIIe siècle à Crépy-en-Valois. Les collections du musée, mais aussi les petites histoires autour de l'édifice y sont ainsi présentées en format vidéo sur Youtube. Idem pour le musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru qui propose depuis quelques mois des vidéos "visites à distance" afin de faire découvrir les collections de ce lieu atypique.

La culture pour tous

Et si les visites virtuelles n’étaient finalement pas qu’une alternative temporaire en attendant le retour d’une vie culturelle normale ? Ces visites virtuelles donnent également la possibilité de toucher des publics éloignés, des publics empêchés, qui n’ont pas la possibilité de se rendre physiquement dans les musées, les galeries et autres lieux patrimoniaux.

"Si tu ne viens pas à la culture, la culture ira à toi", tel est le slogan des fondateurs de la plateforme Wherevart | The place to see , un site web consacré aux plus belles initiatives culturelles digitales à travers le monde, qu’il vous est possible de visiter depuis votre canapé.

Capture du site Wherevart où sont référencées les visites virtuelles de musées du monde entier • © Wherevart

Du musée national de Tokyo à Stonehenge, en passant par l’Opéra National de Paris, ou encore le National Museum of the United States Air Force aux Etats-Unis, ces sites sont répertoriés dans une immense bibliothèque, et disponibles gratuitement en quelques clics !

À l’heure où la limitation des déplacements à 10 km continue de restreindre l’accès "direct" à la culture, on pourra par exemple redécouvrir quelques beaux sites de notre région des Hauts-de-France comme le cimetière et mémorial américain de la Somme, le château de Pierrefonds ou encore le musée d'Art et d'Histoire Saint-Léger de Soissons.