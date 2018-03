Conflit entre Zoubir et les Red Tigers : le RC Lens va organiser une rencontre

Une réunion avec les joueurs et les supporters

Communiqué du Racing Club de Lens

Cela suffira-t-il àgrandissants entre les joueurs duLundi après-midi, lespubliaient un communiqué explosif, dans lequel ilsd'avoir tenu à leur encontre des. "[...] J'ai un permis de port d'arme et s'il le faut, je la sors de mon coffre", aurait notamment lancé le joueur du RC Lens aux supporters. En conclusion du communiqué, les Red Tigersdu club.Plus tard dans la soirée,"Le Racing Club de Lensdont l’objet concerne l’échange intervenu à La Gaillette entre 5 de leurs membres et 3 joueurs, suite au match contre Reims", indique en préambule le RC Lens. "Le club a, et notamment celle d’Abdellah Zoubir, qui assurent que."; difficile de démêler le vrai du faux. Pour tenter d'apaiser les tensions, le club indique ensuite sa volonté d'", afin d’éclaircir et d’assainir la situation". "Au terme de celle-ci, le club prendra les décisions qui s’imposent."Le communiqué se conclut par une phrasedu club : "Dans une logique constructive et respectueuse, l’institution Racing Club de Lens, veut ainsi, et concentrer ses énergies sur les enjeux sportifs vitaux de fin de saison."