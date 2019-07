Conforama : la direction prévoit de supprimer 190 emplois en Hauts-de-France

4 fermetures et pas 5

Le plan de restructuration annoncé le 2 juillet dernier et qui prévoit 1 900 suppressions de poste à Conforama France a été détaillé par la direction en comité central d'entreprise. D'après nos informations, 190 emplois sont menacés dans les Hauts-de-France.Sur les 32 magasins que l'enseigne compte fermer mi-2020, quatre sont situés en Hauts-de-France. Dans le Nord, Leers et Louvroil devraient fermer leurs portes, entraînant la suppressions de 64 emplois. Dans le Pas-de-Calais, c'est Calais qui met la clé sous la porte, avec 31 salariés sur le carreau.Enfin, dans l'Aisne, seul le magasin de Château-Thierry, qui compte actuellement 24 salariés, est concerné par les fermetures. Contrairement à ce qui avait été annoncé par la direction, l'enseigne laonnoise restera bien ouverte : une "erreur" s'était glissé dans la liste qu'elle avait diffusé.Mais les 18 autres magasins des Hauts-de-France vont tout de même subir les conséquences du plan de restructuration. Une réorganisation est prévue, impliquant 71 suppressions de postes au total.Les salariés restants, eux, risquent de voir leur contrat changer. Des propositions "scandaleuses" d'après Force Ouvrière, qui assure que le plan "ne prévoit aucune mesure sociale sur le reclassement. Ni sur les salaires, ni sur la transformation de leur postes ! On demande à ces salariés de devenir ultra-polyvalents, avec des salaires moindres."Pour protester contre ces annonces, une quarantaine de salariés a fait irruption dans la salle où se déroulait le comité central d'entreprise. Le député France Insoumise Éric Coquerel était de la partie.La direction a finalement suspendu la réunion et a assuré qu'elle reprendrait uniquement après le départ des salariés qui ne font pas partie des délégations syndicales. Dans un communiqué, elle affirme que "des membres des équipes de sécurité de Conforama ont été frappés". Les forces de l'ordre sont intervenues pour évacuer les salariés qui se sont introduits dans la salle.La direction ajoute qu'elle "condamne fermement les violences et menaces verbales innacceptables qui sont venus entacher le processus de dialoque" et qu'elle se réserve "le droit de donner toutes les suites judiciaires à cette intrusion."