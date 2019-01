Connaissez-vous l'arnaque “aux parcs d'attraction” contre laquelle alerte la Gendarmerie du Nord ?

"5 billets gratuits pour 500 familles pour célébrer son 31ème anniversaire". L'offre est alléchante. Elle vient soi-disant du. Mais attention, c'est une arnaque !Le parc a rapidement réagi pour prévenir les consommateurs. Et larelaye cet appel. « Attention un message promettant des billets gratuits pour le #Futuroscope (et d’autres parcs) circule actuellement sur #WhatsApp.Ne répondez pas, ne cliquez pas sur le lien, il s’agit d’une arnaque destinée à récupérer vos données personnelles. N’hésitez pas à le signaler ! »Le message circule viamais il concerne aussi d'autres parcs d'attraction sur Facebook (Disneyland, Le Puy du Fou, Europapark...). En fait, l'objectif de ces sites, qui ont l'apparence des vrais, est bien de récupérer vos coordonnées pour les monnayer. Et probablement "spammer" votre téléphone mobile.La cellule du gouvernement Cybermalveillance.gouv.fr donne trois conseils de bon sens pour éviter cette arnaque pour vous et vos proches :- Ne cliquez pas sur le lien (pour éviter sa propagation)- Ne relayez pas à vos contacts- Ne donnez aucune info personnelle ou bancaire