Le Conseil départemental de l'Aisne annule sa cérémonie des vœux pour faire des économies

C'est une tradition à laquelle le Département est très attaché, mais qu'il a décidé de sacrifier pour la première fois de son histoire. Il n'y aura pas de cérémonie des vœux dans l'Aisne pour la nouvelle année.



Les partenaires, élus et membres des institutions ne recevront pas non plus leur traditionnel courrier postal : cette année, on passe au numérique ! Une économie de 34 000 euros pour le Conseil départemental... Petite économie, plutôt symbolique, dans un département qui dispose d'un budget annuel de 250 millions d'euros.



Dans l'Oise, il n'y a déjà plus de cérémonie officielle depuis 2015, soit une économie de 50 000 euros. Mais le Département envoie toujours des cartes de vœux par voie postale aux partenaires. Des économies sont toutefois réalisées : les cartes ne sont plus fabriquées par un prestataire extérieur, mais en interne, par le service communication.



Dans la Somme en revanche, rien ne change. Pas de cérémonie des vœux organisée pour les invités, mais une réception annuelle, qui a lieu à la fin du mois de janvier, pour environ 1 500 employés du Département.