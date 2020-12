Le conseil régional des Hauts-de-France commande 33 rames de TER à Bombardier qui seront produites dans le Nord

Le conseil régional des Hauts-de-France a commandé 33 rames de TER au constructeur ferroviaire Bombardier. Elles seront toutes produites dans le Nord et permettront également la création de 400 CDI.

De beaux jours pour Bombardier

Les beaux jours attendent Bombardier ! Le conseil régional des Hauts-de-France a voté mercredi une convention avec la SNCF pour commander 33 rames de TER au constructeur ferroviaire, qui seront fabriquées à l'usine de Crespin (Nord), pour un coût de 565,5 millions d'euros.Cette commande à Bombardier, qui a remporté l'appel d'offre, "conforte les 2.000 emplois directs du site et les 6.000 induits", s'est félicitée la Région, présidée par Xavier Bertrand dans un communiqué.Les rames REGIO2N XL, d'une capacité de 620 places assises, seront livrées "progressivement entre 2024 et 2025" et remplaceront les anciennes rames VR2N "qui arrivent en fin de vie".Bombardier affiche comme objectif d'avoir "une homogénéité du parc pour les dessertes parisiennes", comme Maubeuge-Paris ou Saint-Quentin-Paris, "et ainsi améliorer la qualité de service et la régularité au bénéfice des usagers soumis à de fortes dégradations principalement du fait du matériel roulant vieillissant et hétérogène", selon la délibération adoptée en séance plénière.Cette nouvelle fait suite à l'annonce du constructeur de créer 400 CDI supplémentaires pour faire face à la recrudescence des commandes. Certains anciens salariés de Bridgestone pourront aussi être embauchés. Bombardier a en effet un agenda de commandes qui s'étend sur les cinq prochaines années et veut produire vite.Bombardier Transport, qui doit être racheté par Alstom fin janvier, va augmenter de 25%, d'ici l'an prochain, la capacité de production du site de Crespin près de Valenciennes, la plus grande usine ferroviaire de France, pour passer de 800 voitures de trains environ à plus de 1.000 par an.