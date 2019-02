Consommation : les Hauts-de-France aident à l'installation de votre boîtier bioéthanol, comment en bénéficier ?

Depuis le 1er janvier, la Région #hautsdefrance prend en charge un tiers du coût de l’installation d’un boitier #bioéthanol et montre l’exemple en équipant son parc de voitures à essence 🚗 Pourquoi pas vous ? 🚗 https://t.co/6h7fOQSrQ3 pic.twitter.com/9Xu6KeM02Y — Hauts-de-France (@hautsdefrance) 2 février 2019

L'installation d'un boîtier au bio-éthanol en partie prise en charge par la région Hauts-de-France

Comment la demander ?

." Le président des Hauts-de-Francea loué hier à Marquette-lez-Lille les mérites du bioéthanol, auquel la région donne un coup de pouce depuis leCette aide prend la forme d'une prise en charge du tiers du coût de l'installation de ces boîtiers (), qui permettent de passer d'un carburant à l'autre sur n'importe quel véhicule. Une installation qui peut coûter, suivant le moteur.l'installation peut être rapidement rentabilisée, si l'on en croit le garagiste chez qui s'est faite hier la conversion du premier véhicule dans le cadre de cette aide. "Les estimations qu'on fait sur une petite citadine comme celle-ci", c'est qu'"à partir dedonc si vous faites 20 000 km,."L'avantage n'est pas que financier. Le bioéthanol génère deux fois moins de gaz à effet de serre et permet depar rapport à l'essence. D'autant plus que le bioéthanol est pour l'heure produit à partir de la fermentation de betteraves de la région !Pour être éligible à cette aide, il faut habituer dans les Hauts-de-France et être propriétaire d'une voiture à essence, d'une ancienneté de 2 à 18 ans et d'une puissance inférieure ou égale à 10 cv fiscaux. Pour convertir votre voiture , il faut fournir un certain nombre de justificatifs (justificatif de domicile, RIB au nom du demandeur, facture pour le boîtier de conversion et copie de la carte grise du véhicule).Selon la région,ont déjà déposé une demande d'aide, en un mois.