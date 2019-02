Consommation : des pâtes slime vendues chez Action rappelées à cause d'un risque de brûlures

#RappelProduit

Les pâtes à malaxer « Colour Oil Slime » de la marque TOYS sont rappelées pour

présence de bore à un taux supérieur à la limite réglementaire https://t.co/5eQa3oLm1H pic.twitter.com/urFOnzsXj2 — DGCCRF (@dgccrf) 20 février 2019

Les autorités sanitaires vigilantes

Si vous avez acheté chez Action un pot de "", cette pâte à malaxer gluante et visqueuse très prisée par les enfants, vous êtes invité à la ramener sur le champ au magasin contre un "".La Direction générale de la concurrence, de la consommationet de la répression des fraudes () a indiqué dans un communiqué que le produit commercialisé par les magasins Action ( très présents dans les Hauts-de-France ) était rappelé en magasin en raison d'une "présence de bore à un taux supérieur à la limite réglementaire."L’acide borique - composé de bore, d’hydrogène et d’oxygène - est une substance classée reprotoxique (toxique pour la fertilité et le développement de l’embryon)Les pâtes slime,, sont déjà dans le colimateur des autorités sanitaires. La DGCCRF et l'Agence de sécurité sanitaire avaient déjà alerté mi-décembre sur de nombreux cas de hautes teneurs en bore (produits testés).Ils notaient que les Centres antipoison avaient reçu de nombreux signalements pour desà la suite de manipulations de slime.