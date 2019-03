Consommation : pour Xavier Bertrand, une suppression de la TVA sur certains produits ne ferait pas gonfler les prix

Une liste de produits définie

Des garanties de Carrefour, Auchan, Leclerc...

Citée dans les revendications des Gilets comme aux doléances du Grand débat national, le coût de la TVA ne passe pas. Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand a envisagé, sur France Inter, la baisse voire la suppression de la taxe."Beaucoup de gens m'ont dit : il y a un problème, c'est quand meme de remplir le frigo" a-t-il rappelé, au nom "des gens qui comptent tout", les millions de Français à qui il reste moins de dix euros à la fin du mois lorsque loyer et factures sont payés."TVA à 5,5% s'applique sur beaucoup de choses et" a souligné l'ancien LR. "En revanche, si on ciblait sur, dans ces cas là on pourrait avoir un cout qui serait beaucoup plus acceptable."Une centaine de produits, certes, mais lesquels ? "c'est: l'alimentation, l'hygiène, les couches bébés, ça coute un argent fou !"Le président de la région dit en avoir discuté avec le Premier ministre Édouard Philippe, qui lui aurait rétorqué que la mesure profiterait aux distributeurs davantage qu'aux consommateurs."Vendredi, j'ai pris mon téléphone" poursuit l'élu régional. "J'ai appelé M., j'ai appelé M. Bompard de chez, j'ai appelé le patron de chez(...) Je leur dis voilà, clairement, si le TVA baisse, est ce que vous etes prêt à vous engager à ne pas augmenter les produits avec une liste qui serait établi ?" Tous ont répondu "Oui", a-t-il ajouté.Reste un autre obstacle à la suppression de la taxe : la Commission européenne interdit la TVA à 0%... Pourtant, l'Union européenne se dit prête, par la voix du commissaire aux affaires économiques, à étudier le dossier.