“Contre le agribashing” : des manifestations d'agriculteurs perturbent la circulation dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le rond-point de Saint-Omer bloqué à Calais / © photo C. Sala

Ulcérés par l’#agribashing et les zones de non traitement, des #agriculteurs du Ternois bloquent la RD939 au rond-point d’#Humières. pic.twitter.com/nCz2IeFRPl — Aline Chartrel (@alinectl) October 8, 2019

Les agriculteurs mènent des opérations escargot et des blocages dans toute la France, et notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais à l'appel de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA). Ils protestent contre les arrêtés anti-pesticides, les accords de libre-échange mais veulent aussi dénoncer l'"agribashing" (dénigrement de l'agriculture).Dans la région, on compte une dizaine de blocages. L'A2 est notamment coupée à Saint-Aybert (Nord) comme le montrent ces images de nos journalistes Bertrand Théry et Ali Benbournane.Les plus gros points de rassemblement sont dans le Pas-de-Calais. L'A26 est également bloquée en direction de Calais. Un cortège était également en cours vers 13h sur l'A16. Les agriculteurs de l’Audomarois blouqent notamment le péage de Setques. Ils sont également présents sur le rond-point de TSA à Saint-Martin-Lez-Tatinghem.Des agriculteurs du Ternois bloquent également la RD939 au rond-point d’Humières. Le Béthunois et le Montreuillois sont également concernés par des blocages.Les agriculteurs en colère ont prévu de faire durer leur action jusqu’à 14h.