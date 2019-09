Contre Grenoble, le RC Lens n'y arrive toujours pas

"On stoppe la mini-série de défaites"

🎙 Philippe #Montanier : "En étant menés 2-1, à l’extérieur, on a su trouver les ressources et montrer une belle réaction. Il y a du mieux mais ce n’est pas encore suffisant." #GF38RCL #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) September 2, 2019

Le RC Lens a quitté la pelouse du Stade des Alpes avec un petit point, après un match nul contre Grenoble (2-2), lundi 2 septembre pour la 6journée de Ligue 2.Alors qu'ils n'ont pas gagné en championnat depuis un mois (contre Guingamp), les Lensois sont même passé très près de la défaite. La rencontre a pris un mauvais tournant dès le 35minute par un but de Jonathan Tinhan pour les Alpins (1-0). Près de dix minutes plus tard, Tony Mauricio transformait un pénalty en faveur des Sang et Or (1-1).Retour des vestiaires, retour à la case départ : le match s'enlise et il faudra attendre les dernières minutes pour voir les choses s'accélérer : d'une frappe dans les cages à la 89, Yohan Brun croit avoir délivré Grenoble (2-1) mais Simon Banza se montrera décisif en égalisant à la 3minute de temps additionnel."Ce n’est pas la première fois que l’on est mené et que l’on revient. Je reste quand même un peu frustré car on a montré de bonnes choses" a concédé Philippe Montanier après le match. Ce dernier se satisfait que l'"on stoppe la mini-série de défaites en championnat en prenant un point à l’extérieur".Le prochain match se jouera à domicile contre Châteauroux, le 16 septembre.