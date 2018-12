Coquille de Noël : d'où vient cette tradition ? Quelle est la vraie recette ? Comment l'appelle-t-on chez vous ?

Coquille de Noël : comment l'appelez-vous ?

Recette de coquille de Noël

Le nom et la recette duvarient beaucoup dans la région : “quéniole” à Valenciennes, “volaeren” à Dunkerque et plus généralement “coquille” dans les Flandres françaises, “fisquemalles” à Tournai, “cougnol(l)e”, “cugnole” ou “cognolle” dans le Hainaut belge, “cougnou” dans les provinces de Namur et de Liège ou encore “bonhomme” en liégeois.La tradition voulait qu'on la consomme du 25 au 31 décembre, le matin au petit-déjeuner. Aujoud'hui, on la consomme tout le mois de décembre dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Belgique, voire toute l'année...Laest une tradition flamande créée par nos ancêtres pour renouveler la présence de Jésus dans les foyers. Sa forme rappelle un bébé emmailloté. Pourtant, les historiens affirment que cette brioche n'a pas tout de suite été liée à Noël. Au XVIème siècle, on la jetait du beffroi de Lille au mois de septembre. Un document de 1579 indique : "On jeta du haut du beffroy des petits gâteaux en forme de coquille au peuple".Puis au fil des ans, c'est devenu la brioche qui se déguste au petit-déjeuner le 25 décembre après la messe de minuit. C'était aussi l'étrenne pour les mitrons (garçons boulangers).Les paroles duévoquent la coquille de Noël (comme le rappelle ci-dessous le comédien patoisant Simons - vidéo de 1968)"Alors serr'tes yeux, dors, min bonhommeJ'vas dire eun'prière à p'tit Jésus......Pour qu'y t'apporte eunn'coquilleAvec du chirop d'tin minton...""C'est la pâtisserie la plus riche que je connaisse", confie un boulanger de la région lilloise. Effectivement, la coquille de Noël, c'est "plein de bonne choses" : très riche en beurre, en oeufs, en sucre...Pour la confectionner, il faut simplement un peu de patience.Il existe de nombreuses recettes et variantes (nature, sucre, sucre-raisins). Ci-dessous la recette traditionnelle.Le plus simple est d'utiliser un robot pour pétrit la pâte. Il faut incorporer le beurre à la fin du pétrissage d'environ 20 minutes (ainsi que le raisin et le sucre perlé). Laisser ensuite reposer une demi-heure. Après avoir donné la forme d'un Jésus à deux têtes à votre pâte, laissez lever pendant une heure et demi.Traditionnellement la coquille a la forme d'un enfant emmailloté, on le façonne en formant une boule (le corps) à laquelle on colle une boule plus petite de chaque côté (la tête et les jambes).Avant d'enfourner dans un four à 180°C pendant 35 minutes, badigeonnez votre pâte de jaune d'oeuf. Important : avec une paire de ciseaux, il faut ensuite faire une petite fente sur les côtés de votre pâte pour laisser s'échapper un peu le sucre.Ci-dessous une autre recette moins traditionnelle de la coquille de Noël.Et comme ce n'est pas encore assez riche (!), de nombreux Nordistes consomment la coquille de Noël avec un peu de beurre dessus et la trempent dans un bon chocolat chaud !