Corentin Ermenault participe au Paris-Roubaix pour la première fois

C’est avec un immense plaisir que je vous annonce ma première participation à @Paris_Roubaix https://t.co/jACTJKa30Y — Corentin Ermenault (@_Corentin_) 4 avril 2018

C'est une première pour le cycliste natif d'Amiens et licencié à Nogent-sur-Oise Corentin Ermenault. Il l'a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux, il participera à la 116e édition de la course Paris-Roubaix, aussi surnommée l'Enfer du Nord."Très heureux et fier de représenter le Vital Concept Cycling Club sur l'Enfer du Nord, l'une des plus belles classiques de l'année. Je vous attends au départ à Compiègne, sur le parcours ou devant votre TV pour me supporter !" , a écrit le coureur sur sa page Facebook Les joueurs vont s'affronterAu programme, 257 kilomètres dont 55 de pavés. Comme chaque année,"Beaucoup de secteurs sont glissants boueux. Mais le pavé va sécher. C'est ce genre de Paris-Roubaix qui est le plus délicat", a déclaré le directeur de l'épreuve Thierry Gouvenou.Lesera également de la partie. Aucun Français n'a remporté la course depuis 1997.