Corinavirus : Caroline Cayeux et Nadège Lefebvre réclament des conditions sanitaires plus strictes à Beauvais-Tillé

Les deux élues ont adressé un courier au préfet de l'Oise pour qu'une réunion d'urgence soit tenue afin d'évoquer "la situation de la structure aéroportuaire et les mesures sanitaires à prendre en compte" souligne leur communiqué de presse. La maire LR de Beauvais Caroline Cayeux et la présidente du Conseil départemental de l'Oise sont membres du SMABT, le Syndicat Mixte de l'Aéroport de Beauvais-Tillé."Les autorités sanitaires sont pleinement mobilisées pour détecter précocement et prendre en charge rapidement les éventuels patients présentant des symptômes du Coronavirus mais l’inquiétude est réelle, plus particulièrement concernant tous les vols en provenance et à destination de l’Italie qui représentent un danger potentiel certain et qui doivent faire l’objet de contrôles sanitaires plus stricts et beaucoup plus sécurisés". Peut-on lire dans le communiqué. Pour l'heure les vols au départ et à l'arrivée de l'Italie à Beauvais-Tillé sont maintenus par la compagnie aérienne Ryanair (Rome,Milan,Trevisse,et Cagliari en Sardaigne). Une situation que déplore la maire LR de Beauvais. Elle réclame un principe de précaution maximum pour les habitants de beauvais, pour ceux qui voyagent ou qui arrivent d'Italie. L'élue demande la fermeture des lignes qui viennent ou qui partent vers les villes d'Italie à risque. "Je ne serais pas surprise que dans les 48 heures qui viennent on aboutisse à une suppression des lignes venant d'Italie". Confie l'élue.