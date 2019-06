Corinne Masiero : le téléfilm qui a donné l'idée de créer “Capitaine Marleau” diffusé ce soir France 3

Entre vents et marées avec Nicolas Garcia et Muriel Robin - Bande-annonce

Ce n'est pas un simple téléfilm policier. C'est le téléfilm qui donné l'idée de créer la série française la plus populaire du moment : Capitaine Marleau. Ce vendredi soir, France 3 rediffuse "Entre vents et marées", en deux parties.Un téléfim qui se déroule en Bretagne où un petit village de pêcheurs convoité par deux promoteurs immobiliers véreux et qui devient le centre d'une affaire de meurtres. Au coeur de cette enquête : Nicole Garcia, Muriel Robin et... Corinne Masiero.La comédienne nordiste y joue le rôle d'une capitaine de gendarmerie originale. Son nom : Marleau. Chapka, veste trop large, langage fleuri... Le personnage est déjà à peu de choses près celui qui sera ensuite décliné en série à succès.Point commun entre ce téléfilm et la série ? La réalisatrice, Josée Dayan, qui avait repéré le talent peu commun de Corinne Masiero. «Le film a été diffusé et de façon extrêmement étrange, chaque fois que j’étais dans la rue, on me demandait qui était cette actrice qui jouait la gendarme, raconte-t-elle au Figaro . Et comme on m’a posé 27 fois la question, j’ai compris qu’il y avait quelque chose d’incroyable autour de Marleau. J’ai donc appelé Anne Holmes, [la directrice de la fiction de France 3, ndlr] pour lui suggérer de faire une collection autour du personnage où l’ADN sera qu’à chaque fois, Corinne aura en face d’elle un grand acteur ou une grande actrice pour qu’il y ait ce face-à-face, cette attraction qu’il n’y a pas dans les autres séries.»Lors de sa première diffusion, le premier épisode, diffusé le 20 décembre 2014, a réuni 3,43 millions de téléspectateurs en France, soit 14,4 % de part d'audience. Le lendemain, le second épisode a rassemblé davantage de public avec 3,62 millions de téléspectateurs, soit 13 % de part d'audience5.Depuis, Capitaine Marleau réunit jusqu'à 7 millions de téléspectateurs à chaque diffusion ou presque.