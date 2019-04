Corinne Masiero va jouer “une religieuse atypique” pour TF1

C'est TV Magazine qui révèle l'information ce jeudi : la populairede France 3 va bientôt devenir lade TF1.Colombine, c'est à la fois le titre du téléfilm ques'apprête à tourner pour la chaîne privée et le nom du personnage qu'elle incarnera, décrit comme "une religieuse atypique", "buveuse de whisky à la gachette facile".Le tournage débutera dans quelques jours au Sénégal. Le personnage interprété par la comédienne nordiste y dirigera "un dispensaire de brousse" où elle s'occupe d'enfants malades et d'orphelins. Selon TF1/LCI , Corinne Masiero sera épaulée à l'écran par("Jusqu'ici tout va bien") - qui jouera "une docteure parisienne un peu coincée" - ,("Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?") et("La Première Etoile").TF1 confirme qu'il s'agira bien d'un téléfilm unitaire et non d'une série en plusieurs épisodes. En attendant,lui,: le dernier épisode diffusé mardi soir, avec Isabelle Adjani, a réuni 6,9 millions de téléspectateurs.