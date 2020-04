Coronavirus : pour le 1er mai, la vente du muguet sera strictement encadrée

Les fleuristes interdits de vente sauf en cas de livraison

Est-ce que, comme chaque année, des particuliers vendront du muguet sur le trottoir ? Si la vente est habituellement tolérée à défaut d'être autorisée, cette année, l'interdiction sera stricte du fait du confinement et de l'épidémie de coronavirus. Les fleuristes ne seront pas épargnés pour ce 1er mai non plus.Les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais rappellent en ce sens que la vente ou l'exposition du muguet dans "les lieux publics sans autorisation ou déclaration régulière constitue une contravention réprimée par le code pénal". Une amende de 300 euros minimum peut ainsi être donnée par les forces de l'ordre et le muguet peut être confisqué.Côté fleuriste, la décision des préfectures de leur interdire la vente à l'exception de ceux qui peuvent proposer un service de livraison ou de retrait de commandes, est une mauvaise nouvelle. D'autant que les "commerces de produits essentiels (supermarchés, supérettes, multi commerces, ...) autorisés à accueillir du public" pourront en vendre.Dans tous les cas, les préfectures n'autorisent pas le déplacement qui aurait pour unique motif d'acheter du muguet. "Cette activité n'entre pas dans le cadre des motifs de sortie autorisée par l'attestation de déplacement dérogatoire", explique la préfecture qui rappelle que l'amende encourue est de 135 euros.