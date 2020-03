Coronavirus : 3 cas confirmés en Belgique

Chasue jour a 10 h le SPF va donner le nombre de nouveaux patients dans notre pays. https://t.co/MMjy68iW7b — Maggie De Block (@Maggie_DeBlock) March 2, 2020

Le patient a été dépisté à Bruxelles. Il “présente des symptômes d’infection mais garde un bon état général”, a expliqué le ministère de la Santé. Il est confiné à domicile et a reçu “le matériel nécessaire et la documentation adéquate”.On ne sait pas si cette personne est un homme ou une femme. Le service d’inspection belge va maintenant, comme le veut la procédure, tenter de retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec ce patient récemment. Leur état de santé sera surveillé : ils devront prendre leur température deux fois par jour. En cas de fièvre, elles devront s’isoler et contacter leur médecin généraliste. Objectif : limiter la propagation de l’épidémie le plus efficacement possible.En Belgique, la phase 1 des plans d’urgence hospitaliers a été activée ce week-end. Dimanche, une deuxième contamination au Covid-19 avait été annoncée par la Ministre de la Santé Maggie De Block. Le patient rentrait de France.Selon les spécialistes, de nouveaux cas devraient inévitablement se déclarer dans les prochains jours en Belgique.