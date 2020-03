coronavirus : dans l'académie de Lille, la fermeture des écoles pendant au moins 15 jours s'organise

Près d'un million d'écoliers, collégiens, lycéens, étudiants

Inquiétude des parents d'élèves

Les conditions de mises en place des examens de fin d’année (Brevet des collèges, baccalauréat, E3C, épreuves communes)



Le décalage à programmer dans le calendrier de Parcoursup



L’accompagnement de chaque élève en stage, en formation

Quid des parents obligés de garder leurs enfants ?

Les crèches, écoles, collèges, lycées et universités seront fermées "dès lundi et jusqu'à nouvel ordre", pour "protéger" les enfants et "réduire la propagation" du coronavirus, a annoncé Emmanuel Macron jeudi soir à 20h, lançant un véritable plan de guerre contre le Covid-19 qui a touché jusqu'à présent plus de 2.800 personnes en France, et causé 61 décès.Les écoles fermeront donc "la durée nécessaire pour que ce coup de frein massif soit pleinement opérationnel et qu'on puisse protéger nos hôpitaux. Au minimum 15 jours", a déclaré ce vendredi matin le ministre de la Santé Olivier Véran sur Europe 1.Dans l’Académie de Lille, 836 167 écoliers, collégiens, lycéens, et étudiants sont concernés. Auxquels il faut ajouter les étudiants des universités, 75 000 rien que pour celle de Lille. Et près de 80 000 personnels. Soit pas loin d’un million de personnes contraintes de rester à domicile à compter de lundi 16 mars.Le Rectorat a annoncé une conférence de presse ce vendredi à 13h30 pour préciser l’organisation qui va se mettre en place. Des réunions sont en cours. Idem à l’Université de Lille.La continuité pédagogique fait partie des mesures à prendre.La FCPE, l'une des deux grandes organisations de parents d'élèves, nous a fait part de son inquiétude dans un communiqué, sur les points suivants :La fédération de parents d'élèves du Pas-de-Calais souligne qu'il est "utopique de penser que l’école à la maison est possible dans les mêmes conditions" car "les parents ne sont pas des enseignants, il existe beaucoup de zones blanches dans notre département, des familles n’ont pas d’ordinateur et n’en ont qu’un pour toute la maison".Dans le Nord et le Pas-de-Calais, 42 cas de coronavirus sont à ce stade confirmés par les autorités, dont deux professeurs du lycée Paul Langevin de Waziers près de Douai. Leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude, mais le Préfet du Nord avait pris un arrêté jeudi soir pour fermer l’établissement à titre préventif. Désormais, ils le sont tous.De nombreux parents seront contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants faute d’école.Dans l’Oise, l’un des foyers principaux de l’épidémie, la préfecture a indiqué dans un communiqué qu’avec l'extention de la fermeture à tous les établissements scolaires de France, "les parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants que celle d'être placés en arrêt de travail, une prise en charge exceptionnelle d'indemnités journalières par l'Assurance Maladie a été décidée".Ils ont également la possibilité de déclarer leur arrêt de travail en ligne sur Ameli, le portail internet de la Sécurité sociale.Nous ne savons pas à ce stade si une telle mesure va être généralisée.Le préfet de région Michel Lalande ainsi que la Rectrice Valérie Cabruil seront les invités de France 3 Nord Pas-de-Calais ce vendredi à 19 h.