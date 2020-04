Coronavirus : des accueils pour victimes de violences conjugales dans des centres commerciaux des Hauts-de-France

#NeRienLaisserPasser Au cours du week-end les policiers du #PasdeCalais ont procédé à l'interpellation et au placement en garde à vue de 8 conjoints violents.

L'autorité judiciaire appréciera des suites à donner.#StopAuxViolences. pic.twitter.com/m3ww0iZvxO — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) April 20, 2020



Points d'accueil

#NeRienLaisserPasser la @PoliceNationale du Pas-de-Calais inaugure avec Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais au centre commercial Auchan de @VilleArras le 1er point de contact éphémère pour les femmes victimes de violences conjugales. pic.twitter.com/gf8x5WwDgX — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) April 20, 2020

Le pharmacies du Pas-de-Calais sont également des lieux privilégiés d’accueil des femmes victimes de violences. Ici à @VilleArras Monsieur Nicolas JOLIBOIS DDSP du 62 évoque la mise en place du dispositif. pic.twitter.com/RXzSXQKrN8 — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) April 20, 2020

Les femmes victimes de violences peuvent également contacter le 3919 Violences Femmes Info Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences et à leur entourage, ou alerter les forces de l’ordre par SMS directement en composant le 114.

Les violences conjugales peuvent augmenter, à cause du confinement lié au coronavirus. Ainsi, huit conjoints violents ont été placés en garde à vue durant le dernier week-end dans le Pas-de-Calais, a indiqué ce lundi la police du département.Dans le même temps, les autorités annoncent l'ouverture de points d'accueil "éphémères" dans des centres commerciaux de la région Hauts-de-France (liste ci-après)."Installés dans les centres commerciaux des grandes villes, ces points d’accueil viennent renforcer les dispositifs mis en place pour lutter contre les violences conjugales que les mesures de confinement actuelles peuvent générer ou renforcer. Ainsi, en allant faire leurs courses, les victimes trouveront une oreille attentive et un accès à leurs droits en ces temps où les déplacements sont limités", indique la préfecture de région dans un communiqué.: du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00 (associations Solfa, Louise Michel et le CIDFF de Lille Métropole ainsi que le groupe Unibail).: les lundi, mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00 (groupe CEETRUS et l’association AGENA).: du lundi au vendredi de 09h00 à 13h et le samedi de 09h à 16h00 dans la galerie marchande (associations du SAMU social de l’Oise, des Compagnons du Marais, de l’UDAF de l’Oise, de France Victime 60 et la société Galimmo).: l'accueil se fait de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00 les lundi, mardi, mercredi et vendredi (association Solfa, le CIDFF Nord-Dunkerque et le groupe CEETRUS).: les permanences se tiennent de 8h30 à 16h00 les lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 19h00 le mardi et de 8h30 à 12h30 le jeudi. La Gendarmerie a rejoint le projet et elle assurera des temps de sensibilisation dans les différents centres commerciaux du département (association le Coin familial, le CIDFF d’Arras et le groupe CEETRUS)., à compter du 22 avril, les lundi, mercredi et vendredi après-midi (groupe CEETRUS et l’association Maison de la Famille de l’AGSS).