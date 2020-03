Coronavirus : l'aéroport de Charleroi prend des mesures après le passage d’un patient contaminé

Un patient atteint par le Covid-19 est passé par Charleroi : branle-bas de combat à l'aéroport, enquête pour retracer ses trajets https://t.co/Wvh3JehE5G — RTBF info (@RTBFinfo) March 1, 2020

Un premier cas du nouveau coronavirus a été diagnostiqué au Luxembourg, a annoncé samedi soir la ministre luxembourgeoise de la Santé, Paulette Lenert. Le patient âgé d'une quarantaine d'années est rentré d'Italie "au début de la semaine" et présentait des symptômes "plus récemment". Il est passé par l'aéroport de Charleroi en Belgique.Du coup, l'aéroport wallon a annoncé ce dimanche avoir activé "la phase trois du plan épidémiosanitaire". Cela signifie la mise en place de nouvelles mesures, notamment l’ouverture d’un centre de crise. "Des contacts sont en cours avec les autorités luxembourgeoises afin de rapidement retracer les trajets et possibles contacts du passager concerné", a indiqué le Brussels South Charleroi Airport à l'agence Belga.L'aéroport va tenter "de définir les zones éventuellement contaminées pour les traiter" et d'identifier les personnes qui ont été en contact avec ce patient luxembourgeois, notamment parmi les travailleurs du site.En janvier dernier, 584 236 passagers ont emprunté l'aéroport de Charleroi, dévolu principalement aux compagnies aériennes low cost comme Ryanair. Il s'agit du deuxième aéroport de Belgique pour le trafic de passagers