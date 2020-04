Coronavirus : Arnold Sowinski, ancien gardien et entraîneur du RC Lens, est mort des suites du Covid-19

Le Racing Club de Lens vient d’apprendre avec une immense tristesse la disparition d’Arnold #Sowinski. Mineur, joueur, entraîneur, supporter… il incarnait l’esprit sang et or par excellence. Tout notre soutien à sa famille et ses proches. #rclens pic.twitter.com/AQJejO6hsH — Racing club de Lens (@RCLens) April 2, 2020

Arnold Sowinski - Sur le terrain : « l’ouvrier footballeur »

RIP 😭 ARNOLD SOWINSKI



Notre Arnold est parti rejoindre Daniel



Gardien à la casquette puis entraîneur de notre club entre 1952 et 1988, il vient de nous quitter à l'âge de 89 ans.

Sincères condoléances...Pour l'avoir croisé en Delacourt 1 en 97 pendant les travaux de la Lepagnot, c'était un homme très sympathique, une légende du Racing.

Toutes mes condoléances à sa famille.



Bien entendu, je ne l'ai connu ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur mais c'est clairement ce genre de personnalité que je prends pour modèle.

Merci pour tout



Mon grand père m'a beaucoup parlé de vous Monsieur Sowinski, un gardien de qualité et surtout un amoureux du Racing.

Depuis toujours au club en tant que joueur, vous avez aussi remis le Racing dans le monde professionnel lorsque le club fut en CFA.

Reposez en paix légende.

Arnold Sowinski, figure du RC Lens, est décédé des suites du coronavirus ce jeudi midi. Il avait 89 ans. Selon La Voix du Nord , il luttait depuis plusieurs jours contre la maladie. "Le Racing Club de Lens vient d’apprendre avec une immense tristesse la disparition d’Arnold Sowinski. Mineur, joueur, entraîneur, supporter… Il incarnait l’esprit sang et or par excellence. Tout notre soutien à sa famille et ses proches", a écrit le club sur son compte Twitter officiel.Né à Liévin (Pas-de-Calais) en 1931, ancien mineur, Arnold Sowinski a été gardien de but au RC Lens de 1952 à 1966 et a disputé 126 matches de D1 avec le RC Lens.. Il a ensuite entraîné à trois reprises son club de coeur : de 1969 à 1978, de 1979 à 1981 et en 1988. Il a notamment amené le club sang et or en coupe de l'UEFA.Figure du RC Lens, fidèle à son club, Arnold Sowinski est une légende, connu par de nombreux supporters. Ils lui rendent hommage sur les réseaux sociaux.