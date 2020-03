Coronavirus : l'ARS des Hauts-de-France appelle au renfort des étudiants, professionnels et retraités de la santé

Tous mobilisés contre le #Covid19 !



L'@ARS_HDF lance dans la région l'opération #RenfortsCovid



📢Etudiants, retraités, professionnels de santé : inscrivez-vous pour renforcer les équipes soignantes mobilisées



Infos et inscriptions👉 https://t.co/BBij80H1BK pic.twitter.com/92uRDCocEn — ARS Hauts-de-France (@ARS_HDF) March 26, 2020



Plateforme digitale d'inscriptions



Compétences recherchées

Etudiants, professionnels en activité ou retraités du secteur de la santé sont officiellement appelés à renforcer les personnels soignants, actuellement en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.L'ARS Hauts-de-France lance l'opération "#RenfortsCovid" : "Les prochains jours et les prochaines semaines seront déterminants dans la lutte contre l’épidémie, les établissements et professionnels devant faire face à une augmentation importante du nombre de cas ou des besoins de prise en charge", prévient-elle dans un communiqué."Dès aujourd’hui, toute personne travaillant ou ayant travaillé dans le domaine de la santé peut s’inscrire à l’application mobile medGo ( via la plateforme www.renfort-covid.fr ) pour venir en soutien des équipes en première ligne", est-il précisé.Les établissements de santé de la région peuvent également exprimer leurs besoins sur cette plateforme.- Chaque établissement de santé ou médico-social doit créer un compte et préciser ses besoins urgents en professionnels.- Les personnes volontaires peuvent enregistrer leurs compétences, leurs disponibilités et leur zone géographique d’intervention, pour proposer leurs services aux établissements.- Les personnes qui se sont déclarées mobilisables sont ensuite notifiées par les établissements de leur territoire qui ont exprimé des besoins de renforts.L'ARS des Hauts-de-France publie également une liste de métiers particulièrement recherchés :(Urgences, Médecine générale, Téléconsultation, Anesthésie, Réanimation, Soins palliatifs, Gériatrie, infirmier anesthésiste, de bloc opératoire )(Généraliste hors gériatrie, Gériatrie, Réanimation / Soins intensifs, Soins palliatifs, Urgences)(Généraliste - hors gériatrie, Gériatrie, Réanimation / Soins intensifs, Soins palliatifs, Urgences)