Coronavirus - Auchan : la prime de 1000 € sera proportionnelle au temps de travail, “discriminant” pour les syndicats

La prime "forfaitaire" de 1000 euros promise fin mars par le distributeur Auchan aux 65 000 salariés présents dans le contexte du coronavirus sera proportionnelle au temps de travail effectif, a-t-on appris mercredi de sources concordantes, des syndicats affirmant que certains caissiers toucheront seulement 50 euros.La direction a indiqué que la prime serait versée "au prorata du temps de travail effectif", sans donner les dates de début et de fin de période pour la calculer ni les tranches. Selon la direction, "il est normal d'associer le temps de travail en entreprise" pour la calculer et il y aura bien 65 000 salariés qui en bénéficieront, avec un "acompte" sur la paie du mois d'avril en attendant les "ajustements réglementaires".Dans une lettre adressée à Olivier Lurson, directeur des ressources humaines d'Auchan Retail France, la CFTC demande à la direction "de bien vouloir apporter au plus vite toutes les précisions utiles concernant cette prime au regard de l'ordonnance du 1er avril 2020".Règles discriminantesSelon la CFDT et FO, les salariés ayant travaillé en magasin plus de 28 heures par semaine du 15 mars au 18 avril toucheront 1000 euros, ceux qui ont travaillé entre 10 et 28 heures toucheront une prime au prorata des heures travaillées, et ceux ayant fait moins de 10 heures, comme les étudiants le week-end, 50 euros. "Le virus ne proratise pas ses victimes en fonction de leur contrat de travail. La contamination est aléatoire", fait valoir la CFDT. "Les règles d'attribution de la prime annoncées le 10 avril sont profondément discriminantes et inspirent un réel sentiment d'injustice pour beaucoup de salariés, qui se sentent floués".

"On est loin de la promesse faite en mars de 1000 euros pour 65.000 salariés", estime aussi Pierre Fostier, délégué syndical FO, affirmant que le temps d'absence des personnes ne travaillant pas car considérées comme à risques face au Covid-19, en arrêt maladie ou en arrêt pour garde d'enfants sera déduit.



Le 22 mars, la direction d'Auchan Retail annonçait que "l'ensemble des collaborateurs des magasins, entrepôts, drives, services de livraison

à domicile et site de e-commerce, se verront verser, dans les semaines qui viennent, une prime forfaitaire de 1000 euros."