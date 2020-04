Coronavirus : la barre des 5000 morts franchie en Belgique

Plus de décès en maison de retraite que dans les hôpitaux

La pandémie du coronavirus a causé la mort de plus de 5000 personnes en Belgique, un des pays européens affichant la plus forte mortalité, selon le dernier bilan officiel communiqué vendredi par les autorités sanitaires.Les 313 décès enregistrés au cours des 24 dernières heures portent le bilan à 5163 morts, dans ce pays de quelque 11,5 millions d'habitants. La moitié de ces décès (2 586) a été recensée en maisons de retraite, a-t-il été précisé lors d'une conférence de presse.Pour la première fois, le nombre de morts en maisons de retraite dépasse le total enregistré dans les hôpitaux (2486). Par ailleurs, 91 décès sont intervenus soit à domicile, soit dans un lieu non déterminé.La Belgique recensait vendredi 36 138 cas de coronavirus confirmés par un test de laboratoire (+ 1.329 au cours des 24 dernières heures) et 5161 malades du virus toujours hospitalisés dont 1140 en soins intensifs, des chiffres en baisse.Les sorties d'hôpital (399 jeudi) continuent à être supérieures aux admissions (320), une tendance observée depuis quelques jours. "La force du virus diminue mais la situation reste difficile dans le secteur des soins", a commenté Benoît Ramacker, porte-parole du centre de crise national. Les 313 nouveaux décès recensés depuis jeudi (114 dans les hôpitaux et 199 en maisons de retraite) s'ajoutent à un total de 4850.Rapporté à sa population, la Belgique affiche un nombre de morts bien supérieur à ses voisins européens car elle revendique une "transparence maximale" sur la situation dans les 1500 maisons de retraite du pays. Dans ces établissements sont comptabilisés les décès soupçonnés d'être liés au coronavirus sans que cela ait été nécessairement être prouvé par un test.