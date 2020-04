Coronavirus. Basket : la Jeep Elite et la Pro B suspendues, le BCM Gravelines et l'ESSM Le Portel en pleine incertitude

"Que les compétitions de Jeep® ÉLITE et PRO B 2019-20 actuellement suspendues, ne pourront pas reprendre avant le mois de septembre."

"Que les groupes de travail déjà à l’œuvre et regroupant l’ensemble des parties prenantes au basket professionnel doivent à compter de ce jour se pencher sur les hypothèses de fin de saison 2019-20 (arrêt définitif et dans quelles conditions, ou reprise et fin à partir de septembre). "

Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket poursuit sa réflexion sur la fin de la saison 2019-2020.



➡️ Les compétitions de #JeepELITE et #PROB 2019-20 actuellement suspendues, ne pourront pas reprendre avant le mois de Septembre.https://t.co/UbZzHWHk7y — LNB (@LNBofficiel) April 15, 2020

Gravelines et Le Portel maintenus ?

Pas de conséquences en Pro B

3 équipes en Euroligue : Lyon-ASVEL Féminin, Bourges et Lattes-Montpellier ;

: Lyon-ASVEL Féminin, Bourges et Lattes-Montpellier ; 5 équipes en Eurocup : Basket Landes, Landerneau, Flammes Carolo, Roche Vendée et Villeneuve d’Ascq. »

Que va-t-il se passer pour le BCM Gravelines et l'ESSM Le Portel, avec la suspension annoncée de la Jeep Elite et de la Pro B de basket-ball, en raison du coronavirus ?Dans son communiqué, la Ligue nationale de basket-ball indique :"Ces groupes de travail ont également pour mission de terminer leurs travaux sur les conséquences économiques de cette crise pour les clubs et la Ligue, et identifier les solutions et perspectives pour les saisons à venir", est-il encore indiqué.Si on résume, les dirigeants du basket professionnel français ont décidé… de ne rien décider !Cinq clubs des Hauts-de-France sont donc toujours dans l’incertitude : le Lille métropole Basket, l’AS Denain Voltaire et le Saint-Quentin Basket- Ball en PRO B ; le BCM Gravelines et l’ESSM Le Portel en Jeep Elite (l’ex-PRO A). Ces deux derniers surtout attendent d’en savoir plus sur "les hypothèses de fin de saison".Actuellement en effet, les deux équipes de la Côte d’Opale sont en fâcheuse position. Après 25 journées disputées, le BCM est 17avec un ratio de 28% de victoires (on ne compte plus en points) et Le Portel 18avec 16,7% de victoires seulement. C’est-à-dire que les deux clubs occupent les deux dernières places et sont relégables, si le championnat s’arrête là.La LNB prévoyait de réduire la Jeep Elite de 18 à 16 clubs, et donc, d’effectuer trois relégations pour une seule montée à la fin du championnat. Mais avant l’arrêt des championnats, début mars, il restait 9 matches à disputer, et même 10 pour l’ESSM, pas encore condamnée sur le plan mathématique.L’équité consisterait à terminer le championnat, et donc retenir la première hypothèse. Mais cela est-il envisageable avec l’enchaînement immédiat de la saison 2020-2021 ?Sinon, la Ligue peut décider d’arrêter définitivement les championnats en cours et de figer le classement actuel. Dans ce cas, Monaco serait sacré champion de France et la réduction de la Jeep Elite à 16 clubs renvoyée à plus tard.Gravelines serait ainsi maintenu sur le tapis vert. Une situation moins sûre pour Le Portel si une seule montée (celle de Blois leader de Pro B) était homologuée.Reste le principe d’une saison blanche. Les 18 clubs seraient conservés pour 2020-2021. Une formule qui sauverait et le BCM et l’ESSM, mais qui provoque de vifs débat entre les clubs, en fonction de leur situation.En Pro B, les enjeux sont moins importants pour Lille (6) et Denain (7), assurés de se maintenir. Même Saint-Quentin (17), ne semble pas menacé par la relégation depuis que la Fédération française, le 28 mars, a annulé tous ses championnats, ce qui fait qu’aucun club ne peut monter.Pour l’élite féminine, la FFBB a directement tranché la semaine dernière en arrêtant le championnat à la 16journée ; "Suite à cette décision, le titre de champion ne sera pas attribué et il n’y aura pas de relégation sportive".En ce qui concerne la saison 2020-2021, la FFBB a obtenu auprès de la FIBA Europe de qualifier :L’ESBVA, 8, est donc la principale bénéficiaire de cette décision fédérale puisqu’elle obtient un strapontin en Coupe d’Europe après un début de saison difficile. Un ticket européen que Saint-Amand, 9, rate de peu.Pour les clubs masculins, qui ont libéré tous leurs joueurs étrangers, il faudra encore attendre quelques jours, si l’on en croit le communiqué. "Les groupes de travail devront réfléchir et proposer le format de la compétition pour la saison 2020-21 (un ou plusieurs scenarii), au regard des décisions prises sur la saison 2019-20."Ces travaux feront l’objet d’une synthèse qui sera soumise à l’approbation du Comité Directeur avant la fin du mois d’avril, et présentés en Assemblée Générale pour approbation.