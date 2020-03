Coronavirus : en Belgique, les amendes pour ceux qui ne respectent pas le confinement sont plus élevées qu'en France

Des règles différentes de celles qui sont en application en France

une promenade entre personnes de la cellule familiale (ou vivant sous le même toit) ou encore une personne faisant du sport avec un ami, à condition de respecter les mesures de distanciation sociale.

Deux amis dans la rue ou assis dans une voiture se déplaçant sur la voie publique, c'est permis. Pas trois.

135€ en France. Jusqu'à 500€ en Belgique. Chez nos voisins, le non-respect du confinement total est lourdement sanctionné. Ces mesures ont été mises en oeuvre ce mercredi midi et jusqu'au 5 avril prochain en Belgique."Toute personne ne respectant pas l'interdiction de rassemblement sera immédiatement sanctionnée, conformément à l'art. 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (emprisonnement de huit jours à trois mois et amende effective de €208 à €4000, ou d'une de ces peines seulement)", explique la police fédérale dans un communiqué “Ceux qui se déplacent à trois en rue risquent une amende immédiate de 500 euros”, a précisé Nicholas Paelinck, président de la commission des polices locales. “Je lance donc un appel à tous les citoyens: n’allez pas flâner en petits groupes sur la plage, car on vous verbalisera aussitôt. Idem pour les cyclotouristes. Nous les forcerons à se ranger sur le côté et après vérification des pièces d’identité, ils recevront également tous un procès-verbal”.En Belgique, les restrictions et les règles ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Voici ce que les autorités autorisent :Chez nos voisins, les autorités insistent sur la notion de regroupement. Cela s'applique à tout groupe de plus de deux personnes, à l'exception des familles.