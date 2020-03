Coronavirus - Belgique : un chat contaminé par son maître

La conférence de presse spéciale Covid-19 en Belgique ce vendredi 27 mars

"Un chat contaminé par son maître" --> à partir de 22'19

La faculté de médecine vétérinaire de Liège a annoncé qu'un chat avait été infecté par son maître, lui-même atteint du Covid-19. "L'animal a développé des symtômes et une infection qui ont été confirmés, a affirmé le virologue Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19. Nous voudrions insister sur le fait que ce type de transmission est bien dans la direction de l'homme vers l'animal, et pas de l'animal vers l'homme, et cela nécessite un contact rapproché entre un animal et son maître au quotidien.""Il s'agit d'un cas isolé", a -t-il insisté, mais les autorités ont néanmoins proposé d'adopter une série de précautions, pour les personnes qui seraient infectées et auraient chez elles un animal de compagnie."Il n'y a donc pas aujourd'hui de raison de penser que les animaux peuvent être vecteurs de l'épidémie dans notre société.", a poursuivi Emmanuel André. Si cette transmission de l'homme vers l'animal reste rare, ce n'est pas la première fois qu'elle se produit. A Hong-Kong, un chien dont le maître était porteur du Covid-19 avait lui aussi montré des symptômes avant d'être "faiblement" testé positif. Il avait été placé en quarantaine.