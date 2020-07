Coronavirus : la Belgique garde ses frontières fermées aux voyageurs de 15 pays hors UE

À ce sujet, la rédaction vous recommande A la frontière franco-belge, l'heure de la "délivrance" pour les clients et commerçants

La Belgique est en revanche accessible aux visiteurs en provenance des autres pays de l'Union Européenne et de l'espace Schengen. Les pays de l'UE se sont entendus sur une liste, publiée le 30 juin, de 15 pays tiers dont les ressortissants pouvaient être autorisés à voyager dans l'Union à partir du 1juillet.Les voyages "non essentiels" vers l'UE avaient été interdits à la mi-mars pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus.La liste des pays autorisés fait l'objet d'une recommandation, non contraignante, chaque Etat restant maître du contrôle de ses frontières. Huit de ces pays "présentaient encore d'après nos experts des risques sanitaires", a expliqué un porte-parole du ministère belge des Affaires étrangères, Arnaud Gaspart. Il s'agit de la Serbie, la Thaïlande, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Géorgie, le Monténégro et le Rwanda.Les sept autres (Uruguay, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Japon, Canada, Chine) "présentaient un profil sanitaire suffisant mais n'ont pas encore autorisé l'arrivée des Belges sur leur territoire", a-t-il poursuivi. "Dans un souci de réciprocité, le gouvernement n'a pas non plus autorisé l'arrivée de touristes venant de ces pays là".Ces décisions seront révisées de façon périodique, a-t-il précisé. La Belgique, pays de 11,5 millions d'habitants, a enregistré 61 838 cas de Covid-19 et 9771 décès, selon les derniers chiffres publiés samedi.