Coronavirus en Belgique : la première ministre Sophie Wilmès en visite dans un hôpital reçoit un accueil glacial

Quelques voitures aux vitres teintées pénètrent dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. De part et d'autre de la route, infirmières, brancardiers et autres ambulanciers tournent le dos au convoi, dans un silence lourd.Telle est l'image qui restera de la première visite de Sophie Wilmès au personnel soignant depuis le début de la crise du Covid-19, samedi 16 mai."Il y a eu l'expression d'un malaise, d'un besoin de dialogue", a réagi plus tard la dirigeante au micro de RTL. Un dialogue qui a eu lieu, puisqu'elle a rencontré quatre responsables du personnel pendant une petite heure, selon les informations de la télévision belge.Les soignants ne se sentent pas soutenus pendant cette crise qui a déjà fait presque 9 000 morts dans le pays. Pour autant, la visite de Sophie Wilmès a été "très appréciée", selon Philippe Leroy, directeur général du CHU Saint-Pierre. "Les troupes sont passées par beaucoup d'émotions. Il y a de la fatigue, beaucoup d'anxiété à un certains moments", a expliqué le professionnel.Les caméras n'ont pas été autorisées pendant la rencontre dans les locaux de l'hôpital. Selon RTL, on avait aussi demandé au personnel soignant de ne pas répondre à la presse, preuve, s'il en faut, d'une situation tendue.