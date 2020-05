Coronavirus en Belgique : alors que le déconfinement débute demain, les experts réfléchissent déjà au reconfinement

"Ce rebond peut venir, et je pense qu'il viendra"

Demain lundi en Belgique, le travail reprendra dans le secteur des industries et des services. Les Belges pourront de nouveau faire du sport à l'extérieur, selon le plan de déconfinement du gouvernement Alors que le déconfinement commencera à peine cette semaine, Erika Vlieghe, la présidente du groupe d'experts en charge du déconfinement (GEES) a expliqué vendredi 1mai au Soir qu'un plan de reconfinement était déjà étudié par les scientifiques.Erika Vlieghe s'attend à une nouvelle augmentation du nombre de cas quotidiens : "Ce rebond peut venir, et je pense qu'il viendra". La médecin estime qu'il pourrait avoir lieu cet été ou cet automne et être localisé dans certaines régions de la Belgique uniquement. De ce fait "On travaille déjà sur un plan de reconfinement. En espérant qu'il ne serve pas", a affirmé la présidente du GEES en admettant "il y a de très nombreux scénarios".Les experts du déconfinement réflechissent aussi aux vacances d'été : "L'été, on pourrait imaginer prendre des vacances dans notre pays. Mais cela peut aussi s'organiser. On ne peut pas envoyer tout le monde sur la plage ou dans les Ardennes en même temps", juge Erika Vlieghe.Le déconfinement survient en Belgique alors que plus de 7000 personnes sont mortes du coronavirus, en faisant le deuxième pays le plus touché par l'épidemie par rapport au nombre d'habitants.