Coronavirus : Bruno Ghys, professeur d'histoire, dessine chaque jour son humeur depuis le début du confinement

Portrait de Bruno Ghys, chaque jour un dessin d'humeur de son confinement.

Reportage de Corinne Sala et de Nathalie Haberer - France 3 Nord Pas-de-Calais

Une publication en préparation d'ici novembre

Depuis le début du 17 mars, Bruno Ghis, professeur d'histoire, a déjà grisé trois cahiers de ses dessins qu'il a baptisé Les encres journalières d'un confiné. Grand amateur de bande-dessinée, ses références émanent aussi de la peinture, du cinéma et de la Côte d'Opale. Chaque jour, il réalise un dessin au stylo-bille."Dans cette période particulière, il y a plein de choses qui me font réagir, il y a plein de choses qui auraient même parfois tendance à m'exaspérer, mais j'ai pris l'option de ne faire que des dessins où il n'y a pas de réelles polémiques", reconnaît le dessinateur. "C'est vraiment des dessins plaisirs et des dessins références."À travers Les encres journalières d'un confiné, Bruno Ghys marque ainsi chaque jour du confinement. D'abord considéré comme "un passe-temps ludique", il réfléchit de plus en plus sérieusement à publier ses dessins : "J'ai pas mal de copains et de personnes qui m'ont demandé si j'allais publier, notamment d'ici le festival de BD en fin d'année et je pense que je vais le faire. Je sortirais ce qu'on appelle chez les dessinateurs de bande-dessinée, un sketchbook."En attendant le festival de bande-dessinée de Boulogne-sur-Mer fin novembre, les encres de Bruno Ghys s'achèveront au jour 56, ce 11 mai, date à laquelle il retournera au lycée.