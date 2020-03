Coronavirus : un Bruxellois de 40 ans, sportif et sans antécédents médicaux, meurt du Covid-19

We would like to extend our deepest condolences to the family, friends and co-workers of the European Parliament’s employee that passed away today. 🇪🇺@Europarl_EN @New_Europe https://t.co/b0EUIJlRbO — Anna Michelle Asimakopoulou MEP (@AnnaAsimakopoul) March 23, 2020

"Vous ne choperez pas ce virus, c'est lui qui vous chopera !"

Hospitalisé mercredi, décédé dimanche... Giancarlo Agostino Di Maria, Belge d'origine italienne, adepte de crossfit et informaticien de 40 ans travaillant pour le Parlement européen, a succombé après avoir contracté le coronavirus Covid-19.À son âge, et de par son activité physique, tout semblait pourtant laisser croire qu'il ne faisait pas partie des personnes vulnérables face au virus. "Tout avait l'air d'aller bien, et puis soudain, il a été transporté à l'hôpital", a indiqué l'un de ses collègues et amis au quotidien Het Nieuwsbla d (article en néerlandais)Sur Facebook, sa grande sœur avait, avant le décès, pris la parole "pour ouvrir les yeux de celles et ceux qui ont encore des doutes sur le bien-fondé des restrictions imposées, pour celles et ceux qui crient au grand complot, pour celles et ceux qui “n’ont pas peur'." Et d'ajouter : "Vous ne choperez pas ce virus, c’est lui qui vous chopera !”L'un de ses amis d'enfance lui a également rendu hommage : "Sicilien, il avait un tempérament chaud et revenait rarement sur une décision. Mais ceux qui avaient percé l’homme savaient qu’il avait le cœur sur la main (...) "À toi jeunesse de notre pays, regarde ce visage foudroyé en pleine force de l’âge. Il avait toute la vie devant lui !"Le cas de Giancarlo Agostino Di Maria n'est pas isolé. "Parmi les jeunes qui sont maintenant allongés dans les lits aux soins intensifs et qui reçoivent une assistance respiratoire, il y en a plusieurs qui ont participé aux lockdown parties", a assuré au Vif le professeur Marc Van Ranst, virologue à Louvain, qui précise que "ce n'est pas un jeu vidéo. Les gens en meurent vraiment."​​​​ RTLbe a également recueilli le témoignage d'une marathonienne de 45 ans, adepte de triathlon et contaminée par le Covid-19, pour qui la maladie est "comme si vous étiez dans le fond d'une piscine, et qu'un grand bras vous enfonçait vraiment, et que vous vous débattiez pour essayer de remonter à la surface pour avoir un tout petit peu d'oxygène".La Belgique, pays de 11,4 millions d'habitants, a recensé à ce jour 178 décès sur 4.937 cas de nouveau coronavirus.